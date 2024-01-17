17 января 2024, 04:19

Педагогов якутского интерната обвинили в истязании детей

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Следователи возбудили уголовное дело об истязании воспитанников специальной школы-интерната для неслышащих в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону в своем Telegram-канале.

По версии следствия, жертвами педагогов стали две воспитанницы интерната 2003 и 2011 годов рождения. Первой они причиняли физические и психические страдания в период с 2009 по 2017 год, второй - с 2022 по 2024 год.

Якутская коррекционная школа-интернат для неслышащих детей оказалась в центре скандала летом 2023 года, когда одна из педагогов записала видео, на котором воспитанники жаловались на постоянные унижения и оскорбления со стороны другой учительницы.

В октябре 2023 года Октябрьский суд Новосибирска арестовал двух воспитательниц частного детсада , которых обвинили в жестоком обращении со своими подопечными. По данным следствия, женщины систематически избивали и истязали дошкольников. От их рук пострадали 10 детей.

Уголовное дело Якутия Суд Дети Россия
17 января 2024, 02:18
Гражданина Таджикистана заподозрили в надругательстве над 15 детьми в России
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Гражданина Таджикистана, подозреваемого в педофилии, задержали в одном из столичных аэропортов. Об этом рассказал руководитель СУ СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин в интервью ГТРК «Ока».

По версии следствия, мужчина совершил как минимум 15 преступлений против половой неприкосновенности детей. Его жертвами обычно становились несовершеннолетние 10-12 лет.

Свои преступления он совершал на Урале, в Приволжском и Центральном округах. В частности, на территории Рязанской области. В итоге его задержали рязанские следователи.

В декабре 2023 года в Тюмени возбудили 10 уголовных против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей. А летом 2023 года он изнасиловал шестиклассницу в своей квартире.

Дети Преступления Педофилы СК РФ Россия Мужчины Таджикистан
17 января 2024, 01:50
Россиянин перевел деньги с чужой карты и попал под статью
РИА «Новости»
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Следователи города Южно-Сахалинск завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который украл телефон и перевел 25 тысяч рублей с карты своего случайного знакомого. Об этом сообщила в своем Telegram-канале полиция Сахалинской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый во время отдыха в одном из ночных клубов Южно-Сахалинска познакомился с мужчиной, с которым они стали вместе распивать алкоголь и веселиться. Новый знакомый предложил ему отправиться в другое заведение и вызвал такси. Во время поездки он не смог, будучи в нетрезвом состоянии, набрать нужный номер для перевода оплаты за проезд и попросил это сделать обвиняемого.

«Обвиняемый, осуществив перевод за проезд, увидел в мобильном приложении банка оставшуюся сумму в размере 25 000 рублей», - уточнил в ведомстве.

Злоумышленник перевел остаток денег на свой счет, когда увидел, что его новый знакомый уснул. Затем он вышел из такси, похитив еще и телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Общий ущерб пострадавшему составил 35 тысяч рублей. Уголовное дело передали в суд.

Ранее суд в Пензенской области вынес приговор местному жителю , который в июне прошлого года избил знакомого и украл у него телефон стоимостью 6,5 тысячи рублей.

Россия Кражи Деньги Полиция
17 января 2024, 00:19
Четвертого адвоката Навального заочно обвинили в экстремизме
РИА «Новости»
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Четвертому адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение в экстремизме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети юриста.

«Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году», - написала Михайлова.

По словам адвоката, сейчас она вместе с дочерью находится за границей. Она не вернулась в Россию, когда узнала, что ее коллег - Вадима Кобзева*, Алексея Липцера** и Игоря Сергунина*** - арестовали 13 октября 2023 года. Они являются фигурантами по делу об участии в экстремистском сообществе. По этой статье им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее Росфинмониторинг внес трех адвокатов Навального в перечень террористов и экстремистов. По версии следствия, юристы, «используя свой статус», передавали его письма из колонии соратникам. Обвинение считает, что Навальный с их помощью «продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

* Вадим Кобзев внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Игорь Сергунин внесен в перечень террористов и экстремистов.

*** Алексей Липцер внесен в перечень террористов и экстремистов.

Мосгорсуд Адвокаты Экстремизм Следственный комитет России Алексей Навальный
16 января 2024, 23:25
СК завел дело после совращения ученицы одной из московских школ
РИА «Новости»
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В столичной школе № 1987 подтвердили задержание учителя по подозрению в совращении ученицы. Об этом РИА «Новости» сообщила директор учебного учреждения Елена Швец. Против него уже возбудили дело.

«Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице», - подчеркнула она.

Швец отметила, что случившееся абсолютно недопустимо, особенно если речь идет о школе, где должны обеспечивать безопасную среду для детей.

По ее словам, учебное учреждение готово предоставить пострадавшему ребенку и его семье помощь, в том числе психологическую. В школе начали служебную проверку и сотрудничают со следствием.

В пресс-службе московского главка СК отметили, что подозреваемый с ноября 2023 года по январь 2024-го переписывался с девочкой 2010 года рождения и таким образом совращал ее. Мать подростка узнала об общении дочери со взрослым мужчиной и немедленно обратилась в полицию.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях и будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

«В настоящее время мужчина 1996 года рождения задержан, ему предъявили обвинение», - подчеркнули в СК.

Учителя проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории столичного региона.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина переписывался с несколькими девочками.

Уголовное дело Дети Школы Учителя Москва

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