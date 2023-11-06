По его словам, после этого боксера попросили покинуть ресторан, однако тот начал кричать и пообещал «положить всех».

Завязалась потасовка, в ходе которой пострадали Булдин, его коллега и менеджер ресторана. Все они получили ранения от травматического пистолета.

«Пауэрлифтинг победил бокс», - резюмировал Булдин результаты потасовки.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 5 ноября, в ресторане на Шлюзовой набережной. По предварительной информации, Иванов не поладил с другим мужчиной и избил его, после чего начал стрелять по остальным людям в заведении.

В понедельник столичная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Иванова по статье «Хулиганство».