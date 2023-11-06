06 ноября 2023, 17:15

«Пауэрлифтинг победил». Охранник — о задержании открывшего стрельбу боксера в Москве

РИА «Новости»
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Открывший стрельбу бывший чемпион Европы по боксу Никита Иванов перед стрельбой в московском ресторане уже подрался с одним из посетителей. Об этом RT рассказал обезвредивший спортсмена охранник Сергей Булдин.

По его словам, после этого боксера попросили покинуть ресторан, однако тот начал кричать и пообещал «положить всех».

Завязалась потасовка, в ходе которой пострадали Булдин, его коллега и менеджер ресторана. Все они получили ранения от травматического пистолета.

«Пауэрлифтинг победил бокс», - резюмировал Булдин результаты потасовки.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 5 ноября, в ресторане на Шлюзовой набережной. По предварительной информации, Иванов не поладил с другим мужчиной и избил его, после чего начал стрелять по остальным людям в заведении.

В понедельник столичная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Иванова по статье «Хулиганство».

Стрельба МВД РФ Рестораны Москва 2023
06 ноября 2023, 10:45
Тело несовершеннолетней девушки обнаружили в Якутии
РИА «Новости»
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Тело несовершеннолетней обнаружили в воскресенье, 5 ноября, в населенном пункте Намцы в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Ведомство завело уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным в статье «Доведение до самоубийства». Тело несовершеннолетней 2008 года рождения нашли в общежитии педагогического колледжа.

В ходе обследования места происшествия следователи изъяли интересующие их предметы, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления обстоятельств ЧП.

Днем ранее стало известно об обнаружении тел трех несовершеннолетних в одной из квартир дома на проспекте Чекистов в Краснодаре. По предварительной версии, причиной гибели молодых людей могла стать передозировка наркотических препаратов. В ходе осмотра места ЧП правоохранители обнаружили приборы для курения.

Якутия Дети Следственный комитет России
06 ноября 2023, 09:13
Уголовное дело возбудили против устроившего стрельбу в центре Москвы боксера
pxhere.com
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Против чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова, устроившего стрельбу на Шлюзовой набережной в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После задержания спортсмену предъявили обвинение по статье о хулиганстве, указали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что вечером 5 ноября подозреваемый был в нетрезвом состоянии у ресторана на Шлюзовой набережной. Внезапно между ним и двумя мужчинами возник конфликт.

«Он <…> нанес несколько ударов руками двум мужчинам, а затем не менее шести раз выстрелил из пистолета в их сторону и в сторону находящихся там же еще двух мужчин», - отметили в ведомстве.

У трех пострадавших выявили огнестрельные ранения, у еще одного - перелом носа.

Волк уточнила, что московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Иванова по статье о хулиганстве.

«Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело <…> в отношении жителя Тамбовской области», - сказала представитель МВД.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании спортсмену меры пресечения.

Предварительной причиной конфликта между Ивановым и пострадавшими стала банальная ссора. Позже оказавшийся под прицелом боксера студент объяснил, что их диалог начался с классической просьбы закурить. В результате потасовки молодой человек получил травмы, требующие проведения операции.

Драки Уголовное дело Суд МВД РФ Полиция
05 ноября 2023, 21:31
Полиция задержала более 200 человек после беспорядков в аэропорту Махачкалы
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Сотрудники полиции задержали 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Правоохранители установили 204 автомобиля, на которых перемещались нарушители. В отношении 155 задержанных составили административные материалы, рассказали в МВД.

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин», - сообщили в ведомстве.

Несанкционированные акции в поддержку Палестины прошли в Дагестане на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС. Неделю назад, 28 октября, в Хасавюрте десятки молодых людей пришли к отелю с требованием выселить якобы остановившихся там беженцев из Израиля.

На следующий день беспорядки начались в аэропорту Махачкалы. Толпа дагестанцев начала штурмовать здание воздушной гавани, люди вышли на летное поле. Причиной стало прибытие рейса из Тель-Авива.

Власти России отреагируют на события в Махачкале в соответствии с законом , сообщил президент Владимир Путин. Он призвал с ясной головой оценить события и понять, где находится «корень зла».

Дагестан МВД РФ Конфликт Израиля и Палестины
05 ноября 2023, 16:17
Подозреваемого в убийстве судебного пристава в Рязани арестовали
pxhere.com
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Суд в Рязани арестовал подозреваемого по делу об убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Мужчина будет находиться под стражей до 31 декабря 2023 года.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», - добавили следователи.

Тело Калужского обнаружили 2 ноября в поселке Недостоево. В МВД заявили, что в пристава выстрелили несколько раз. СК возбудил уголовное дело.

Сотрудники полиции в течение двух суток задержали подозреваемого. Мужчина признался, что убил Калужского из-за личной неприязни. Преступление не связано с деятельностью убитого.

Ранее следователь возбудили уголовное дело из-за убийства женщины в Москве. По предварительным данным, ее задушили. СК назначил ряд экспертиз, чтобы выяснить детали случившегося.

Убийства Суд

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