Пассажирка электрички в Подмосковье ударила мужчину ножом за «пристальный взгляд» соседа

Потасовка произошла, когда поезд проезжал станцию Баковка. Женщину смутило, что один из пассажиров пристально посмотрел на нее и не отреагировал на замечание.

«На меня начал пристально смотреть мужчина. Я попросила его не смотреть и распылила ему баллончик в лицо. Это не понравилось другому мужчине, на что он начал меня оскорблять, а потом бить. И я его пырнула ножом», - сказала она.

Нож сломался надвое, мужчина получил два колото-резаных ранения, в том числе проникающее. Его госпитализировали. Подозреваемую задержали на станции Кунцевская и доставили в дежурную часть. Возбудили уголовное дело по статье 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Возле станции метро «Новослободская» в Москве мужчина выстрелил в девушку из газового пистолета. Он сказал полицейским, что оборонялся.

В Московской области задержали женщину после нападения в электричке Можайск - Лобня. Она распылила газовый баллончик в одного пассажира и ударила ножом второго, сообщило «МВД Медиа».