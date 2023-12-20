Партию кокаина на 6,5 миллиарда рублей изъяли в Москве

По данным ФСБ, контрабанду собирались осуществить двое россиян, приехавшие в Московскую область из регионов, граничащих с иностранными государствами. Задержанные планировали забрать в Москве большую партию кокаина, ввезенную в страну ранее, и переправить в государства Европы. Для выполнения задачи группировка использовала автомобиль, взятый в аренду на чужое имя, и поддельные удостоверения личности.

Однако сообщников задержали. У них изъяли 673 килограмма кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей по оптовой цене. В случае розничной продажи выручка могла составить не меньше 6,5 миллиарда рублей.

Подозреваемых заключили под стражу, против них возбудили уголовное дело. Им может грозить пожизненное лишение свободы.

Несколько дней назад таможенники в аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который пытался провезти два килограмма гашишного масла. Посылку из Таиланда перехватили в грузовом терминале.