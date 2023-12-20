20 декабря 2023, 10:48

Партию кокаина на 6,5 миллиарда рублей изъяли в Москве

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Сотрудники ФСБ изъяли в столице крупную оптовую партию латиноамериканского кокаина. Наркотик общей массой 673 килограмма предназначался для контрабанды в страны Евросоюза. Прибыль при его розничной продаже могла принести наркоторговцам до 6,5 миллиардов рублей, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, контрабанду собирались осуществить двое россиян, приехавшие в Московскую область из регионов, граничащих с иностранными государствами. Задержанные планировали забрать в Москве большую партию кокаина, ввезенную в страну ранее, и переправить в государства Европы. Для выполнения задачи группировка использовала автомобиль, взятый в аренду на чужое имя, и поддельные удостоверения личности.

Однако сообщников задержали. У них изъяли 673 килограмма кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей по оптовой цене. В случае розничной продажи выручка могла составить не меньше 6,5 миллиарда рублей.

Подозреваемых заключили под стражу, против них возбудили уголовное дело. Им может грозить пожизненное лишение свободы.

Несколько дней назад таможенники в аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который пытался провезти два килограмма гашишного масла. Посылку из Таиланда перехватили в грузовом терминале.

Наркотики Контрабанда ФСБ Москва 2023
20 декабря 2023, 10:01
Россиянина отправили в колонию на 9,5 лет за шпионаж в интересах Украины
РИА «Новости»
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Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 9,5 года колонии строгого режима за госизмену. Его признали виновным в работе на военную разведку Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Хабаровскому краю.

По данным следствия, обвиняемый по Сети связался с представителем главного управления разведки украинского Минобороны. Он планировал передать информацию о военных объектах оборонного ведомства России на территории Хабаровского края.

Как сообщили в ФСБ, эти данные могли использовать для совершения терактов, диверсий или ударов беспилотников. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене в форме шпионажа. В среду, 20 декабря, суд признал россиянина виновным и приговорил к 9,5 года колонии строгого режима.

Недавно в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали украинца, который шпионил за российской армией. Он собирал и передавал разведке Украины информацию о расположении подразделений ВС России.

Разведка Шпионаж ФСБ Украина
20 декабря 2023, 09:14
Восьмиклассник в Иркутской области ударил соперника ножом в грудь
РИА «Новости»
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В Нижнеудинском районе подросток принес в школу нож и ударил одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, а его обидчика задержали, сообщил Telegram-канал Shot.

Стычка восьмиклассников произошла утром 18 декабря в деревне Рубахина. Перед первым уроком 14-летний подросток решил расквитаться с одноклассником - они долгое время конфликтовали. Он достал нож и ударил оппонента в грудь.

Парня увезли в районную больницу с проникающим ранением грудной клетки. Нападавшего задержали и выяснили, что его уже поставили на учет в полицию из-за порчи чужого имущества. Мать школьника попадала в поле зрения правоохранителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она воспитывала сына одна.

В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в убийстве девушки и ее матери. Их тела нашли в собственной квартире.

Иркутская область Школьники
20 декабря 2023, 06:19
Украинец осквернил установленную в Киеве крупнейшую в Европе ханукию
Unsplash
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Полиция Украины задержала жителя Киевской области, который осквернил крупнейшую в Европе ханукию. Ее установили на площади Независимости с соблюдением всех формальностей, сообщила Объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале.

«Неизвестное лицо совершило правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе Ханукию, установленную на площади Независимости с наличием всех соответствующих разрешений. Мужчина также выложил видео со своим поступком в социальных сетях», - заявили представители общины.

Неизвестный подошел к конструкции в виде подсвечника, назвал ее граблями, справил нужду и заявил, что в стране должны жить только украинцы. В еврейской общине расценили произошедшее как акт антисемитизма и пожаловались в правоохранительные органы.

Спустя время полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого. Им оказался житель Киевской области. Теперь мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы.

В Киеве облили краской памятник писателю Александру Пушкину. Впоследствии его снесли.

Киев Религия Полиция Вандализм
20 декабря 2023, 03:50
Уголовное дело об избиении участника СВО в Петербурге переквалифицировали
РИА «Новости»
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Нападение на участника СВО в Санкт-Петербурге переквалифицировали в более тяжелую статью. Изначально против нападавших завели дело о хулиганстве, которое теперь переквалифицировали в покушение на убийство. Об этом сообщило главное следственное управление СК РФ по городу в своем Telegram-канале.

По сообщению ведомства, доклад о расследовании уголовного дела представили председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По версии следствия, двое мужчин - уроженцы Абхазии и Грузии - напали на участника специальной военной операции с целью убийства. Они нанесли потерпевшему удары ногами и руками. Осуществить задуманное им помешали прохожие.

Конфликт в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел в понедельник, 18 декабря. 40-летний участник специальной военной операции на Украине сделал замечание двум мужчинам, припарковавшим автомобиль Lexus на тротуаре. В ответ на это мужчины избили участника СВО и уехали, а он вызвал полицию. Уже через несколько минут нападавших удалось задержать.

Санкт-Петербург Уголовное дело Полиция Избиения Следственный комитет России

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