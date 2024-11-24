24 ноября 2024, 03:16

Парень в Москве трижды сдал одну и ту же чужую квартиру

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Суд в Москве заключил под стражу жителя Воронежа, который промышлял в столице сдачей в аренду чужих квартир. Одно и то же жилье он оформил на трех арендаторов, получив комиссию в 10 тысяч рублей за каждого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Объявление о работе риелтором 18-летний парень нашел в интернете. Работодатель оплатил ему поездку в Москву, объяснил суть аферы, выслал типовой договор аренды и передал первый заказ.

Квартиру на Ленинградском проспекте он сдал одному клиенту, представившись представителем уехавшего в командировку собственника. Другая квартира на улице Цендера «досталась» трем ничего не знавшим друг о друге арендаторам. Подозреваемый взял у женщины, пары и мужчины по 110 тысяч рублей. За каждую сделку куратор платил ему по 10 тысяч рублей.

Полиция задержала псевдориелтора после возвращения в Воронеж по подозрению в мошенничестве. Суд заключил его под стражу.

В Москве арестовали 10 лжеюристов , которые пообещали клиентам увеличить пенсию, вернуть потерянные вклады и оформить льготы. Они получили деньги, но обязательств не выполнили.

Уголовное дело Прокуратура РФ Преступления Мошенничество Недвижимость Москва
24 ноября 2024, 01:35
Появились подробности по делу зверски убитой в Екатеринбурге девушки
Unsplash
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Зверски убитая в Екатеринбурге девушка недавно отпраздновала свое 30-летие, под подозрение попал бывший муж ее сестры. Об этом Kp.ru рассказали родственники погибшей.

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в арке жилого дома на улице Красных Командиров в микрорайоне Эльмаш днем 23 ноября.

Позже в местных СМИ раскрыли личность погибшей. Также выяснилось, что девушка погибла около дома своей сестры, которую потом вызвали на опознание. Издание также отметило, что погибшая была в плохих отношениях с бывшим мужем родственницы.

По словам тети убитой, на днях ей исполнилось 30 лет. Девушка была из семьи военных, детство провела на территории воинской части, которой уже нет, расформировали.

«Она живет с бабушкой в Косулино. Мама у нее уехала из Свердловской области, отца нет. В последнее время работала уборщицей», - рассказала женщина.

Тетя погибшей призналась, что ничего не знает о произошедшем. По словам подруги убитой, она была светлой и доброй девушкой, которая всегда поможет и слова никому плохого не скажет. У погибшей не осталось детей, только племянники.

В региональном СУ СКР пока воздержались от комментариев, сообщило издание Ura.ru.

Ранее в Москве умер двухлетний ребенок , отравившейся бутиратом, которым его напоили знакомые матери.

Урал Семья Женщины Россия Екатеринбург Поножовщины Свердловская область Следственный комитет России
23 ноября 2024, 16:59
СК ужесточит борьбу с финансовыми преступлениями
РИА «Новости»
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Следственный комитет усилит борьбу с финансовыми преступлениями в России, в том числе с криминальными банкротствами. Об этом сообщил РБК.

По его данным, руководитель пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве поручил «принять дополнительные меры по повышению эффективности выявления, документирования и расследования преступлений в финансовой сфере».

Издание отметило, что от сотрудников контрольно-следственных отделов потребовали выявлять факты криминальных банкротств и вывода средств, полученных в обход закона. Также правоохранители будут изобличать бенефициаров и руководителей, получивших прибыль от преступной деятельности.

Сотрудники отделов начнут проводить мероприятия, определенные на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в феврале прошлого года.

Ранее житель Минусинска с помощью фальшивых документов взыскал с умерших людей миллионы рублей. Он использовал поддельные договоры займов и требовал через суд вернуть несуществующие долги.

Преступления Деньги Следственный комитет России
23 ноября 2024, 13:09
Зампреда «Яблока» Шлосберга задержали в аэропорту Пскова
РИА «Новости»
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Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова. Об этом РИА «Новости» сообщил глава фракции Николай Рыбаков.

По его словам, причины задержания политика пока неизвестны.

«Да, это так. Всю необходимую помощь, конечно, окажем ему», - сказал Рыбаков.

Следственный комитет по Псковской области в октябре сообщил об уголовном деле против Шлосберга* по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

По версии следствия, включенный в реестр иностранных агентов Шлосберг* повторно распространил материалы без предусмотренной законодательством соответствующей отметки. Ранее уже его привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах.

В июне 2023 года Минюст России включил Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против проведения специальной военной операции.

Ранее астраханского политика Олега Шеина* исключили из партии СРЗП.

*Физические лица, выполняющие функции иноагента в России

Депутаты Россия Иноагенты
23 ноября 2024, 10:34
Обманувшим Долину мошенником оказался Очкарик из ОПГ «Перваки»
РИА «Новости»
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Фигурантом уголовного дела о мошенничестве, жертвой которого оказалась певица Лариса Долина, стал 27-летний уроженец Йошкар-Олы Артур Каменецкий. У мужчины есть судимость, в криминальном мире он получил известность как Очкарик, сообщил MK.RU.

Подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за разбой, грабеж и вымогательства. По информации издания, он входил в ОПГ «Перваки».

Таганский суд Москвы 21 ноября отправил мужчину под стражу. Правоохранители изъяли у него банковскую карту, на которую Долина по требованию мошенников перевела 10 миллионов рублей.

Ранее аферисты убедили певицу продать ее пятикомнатную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей и передать деньги женщине-курьеру. Ее задержали. На допросе подозреваемая заявила, что ее саму обманули. Муж задержанной отметил, что после получения денег она неожиданно забрала детей и уехала от него на съемную квартиру.

Долина рассказала, что с ней связались по телефону «сотрудники спецслужб». Всего певица отдала мо шенникам более 200 миллионов рублей.

Преступления Мошенничество Лариса Долина

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