Парень в Москве трижды сдал одну и ту же чужую квартиру

Объявление о работе риелтором 18-летний парень нашел в интернете. Работодатель оплатил ему поездку в Москву, объяснил суть аферы, выслал типовой договор аренды и передал первый заказ.

Квартиру на Ленинградском проспекте он сдал одному клиенту, представившись представителем уехавшего в командировку собственника. Другая квартира на улице Цендера «досталась» трем ничего не знавшим друг о друге арендаторам. Подозреваемый взял у женщины, пары и мужчины по 110 тысяч рублей. За каждую сделку куратор платил ему по 10 тысяч рублей.

Полиция задержала псевдориелтора после возвращения в Воронеж по подозрению в мошенничестве. Суд заключил его под стражу.

В Москве арестовали 10 лжеюристов , которые пообещали клиентам увеличить пенсию, вернуть потерянные вклады и оформить льготы. Они получили деньги, но обязательств не выполнили.