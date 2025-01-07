Паразиты на онковакцине. Мошенники уже начали свои «испытания» лекарства от рака

По словам врача, ему стали поступать сообщения о мошеннической деятельности в Telegram, связанной с испытанием препарата.

«Якобы от моего имени и от имени сотрудников НМИЦ радиологии пациентам приходят сообщения с предложением участия во втором этапе клинических испытаний онковакцины „Энтеромикс“. Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора», - написал онколог в своем сообщении.

Он предостерег пациентов и их родственников и заявил, что все этапы клинических испытаний, а также подготовка и консультации центра проводятся бесплатно. Кроме того, Каприн отметил, что сотрудники центра никогда не связываются с пациентами лично в индивидуальном порядке через социальные сети или мессенджеры.

«Оставайтесь бдительными и проверяйте информацию только через официальные источники», - подчеркнул онколог.

Ранее Каприн рассказал, кто сможет участвовать в испытаниях онковакцины. Принять участие в проверке препарата смогут пациенты с подтвержденным диагнозом обоих полов в возрасте 18-75 лет.