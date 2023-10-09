Парами хлора в Ижевске смертельно отравились 3 постоялицы дома престарелых

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«В Ижевске возбуждено уголовное дело в связи с гибелью постояльцев пансионата для пожилых людей», - сообщили в ведомстве.

Администрацию дома престарелых заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, отравление соседок спровоцировала одна из постоялиц - 82-летняя женщина растворила в воде хлорсодержащие таблетки для уборки помещений. Пострадали четыре женщины, три из них скончались.

Специалисты осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, назначили химическую и медицинскую судебные экспертизы.

В одном из бассейнов Сочи парами хлора отравились 10 детей. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.