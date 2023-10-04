Отзывчивая и скромная. Сестра жестоко убитой жительницы Барнаула заявила, что та не пила алкоголь

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«Мы (родственники - прим. ред.) не верим по одной простой причине - Снежана вообще никогда не пила. Только сок, лимонад, компот, воду, чай… Никогда она не пила алкоголь. Если только насильно он (убийца - прим. ред.) ей что-то залил», - поделилась она.

По воспоминаниям родственницы, Снежана очень любила гулять, путешествовать, узнавать новые места. Сестра добавила, что ничего не знает о подозреваемом в убийстве.

«С этим человеком я не знакома. Я проживаю в другом регионе сейчас, что у нее (Снежаны - прим. ред.) происходило, не знала. Мы не общались с ней на тему мужчин. Она просто рассказывала, как у нее дела», - добавила женщина.

Еще одна подруга убитой также назвала ее добрым, отзывчивым и скромным человеком.

«Любила путешествовать, знала все дни рождения не только родственников, но и друзей, всегда поздравляла. Занималась домашними делами, очень любила цветы!» - сообщила она.

Ранее другой знакомый Снежаны рассказал, что у женщины не было детей, она жила вдвоем с матерью.

Следователи задержали мужчину , которого подозревают в убийстве женщины. По предварительным данным, он задушил ее, вспорол живот и отрезал грудь.