Отвергнутого ухажера арестовали за нападение с ножом в метро Москвы

По версии следствия, 23-летний москвич встретил в метро знакомую и спустился за ней на станцию метро «Площадь Революции». Она в очередной раз не ответила на его ухаживания, и тогда мужчина достал нож, несколько раз ранил ее голову, шею и правую руку.

Другие пассажиры бросились женщине на помощь и схватили отвергнутого ухажера. Прокурор Московского метрополитена изъял дело из органа дознания и передал следователям. Мужчине предъявили обвинение по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство», после чего арестовали.

Житель Санкт-Петербурга выследил девушку и увез на машине, угрожая молотком. Она сбежала и обратилась в полицию. Похитителя задержали.