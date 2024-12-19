19 декабря 2024, 11:40

Отравившиеся шпротами екатеринбурженки попали в реанимацию

РИА «Новости»
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Жительницы Екатеринбурга, которые заразились ботулизмом после употребления шпротов, попали в реанимацию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители взяли расследование случившегося на контроль. По предварительным данным, 37-летняя женщина и ее 65-летняя мать купили консервы около остановки ДК ВОС в Екатеринбурге у неизвестного продавца. Когда они их съели, то самочувствие обеих резко ухудшилось.

«Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», - заявили в ведомстве.

Купленные шпроты отправили на экспертизу. Она показала, что продукт содержит бактерии «клостридии ботулинум».

Ранее стало известно, что компания Х5 Group приостановила продажу шпрот «За Родину» после отравлений в Екатеринбурге. Также руководство организации временно заблокировало поставки товара в распределительные центры.

Больницы Женщины Екатеринбург Продукты Ботулизм
19 декабря 2024, 11:38
Стало известно о хищениях свыше четырех с половиной миллиардов рублей на нацпроектах
РИА «Новости»
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Более четырех с половиной миллиардов рублей, выделенных на нацпроекты, было похищено в 2024 году. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании комитетов Совета Федерации.

Уголовные дела о хищении средств при реализации национальных проектов возбудили во многих регионах России. Краснов заверил, что каждое из них будет доведено до конца.

«Это значительная сумма, поэтому все эти уголовные дела будут доведены до конца. Хищений достаточно много», - сказал генпрокурор.

На сегодняшнем совместном заседании комитетов Совета Федерации также обсудят кандидатуру Краснова, которого президент Владимир Путин предложил переназначить на пост генпрокурора.

К июню 2024 года прокуратура выявила более 58 тысяч нарушений, связанных с внедрением национальных проектов. Общая сумма ущерба за первое полугодие превысила три миллиарда рублей.

Ранее стало известно о мошенничестве при реализации национального проекта в сфере образования. По предварительной информации, похитили более 50 миллионов рублей.

Генпрокуратура РФ Совет Федерации РФ Мошенничество Нацпроекты Игорь Краснов
19 декабря 2024, 11:08
Обвиняемого в убийстве генерала Кириллова увезли со следственного эксперимента
Телеканал «360»
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Следственный эксперимент на месте гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова завершился, обвиняемого Ахмада Курбанова увезли. Об этом сообщил источник 360.ru.

Кроме того, по словам местных жителей, следователи приехали и в хостел на соседней улице, где, предположительно, жил 29-летний Курбанов перед совершением теракта.

«Надеюсь, разгонят этот хостел наконец-то. Год просили, а управа и прокуратура слала отписки, что там все хорошо. Дослались», - поделилась в комментарии 360.ru одна из местных жительниц.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве Кириллова в деревне Черное возле Балашихи.

Курбанова обвинили в терроризме, убийстве и изготовлении взрывчатки. По совокупности ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Обвиняемый сознался в содеянном и рассказал, что украинские спецслужбы обещали ему 100 тысяч долларов и жизнь в Европе.

Убийства Взрывы Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
19 декабря 2024, 10:51
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве Игоря Кириллова
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Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Видео опубликовала пресс-служба ФСБ.

Силовую поддержку оказали бойцы СОБР Росгвардии. Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он обвиняется в подрыве самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого скончались генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов.

Источник 360.ru сообщал, что утром 19 декабря подозреваемого Ахмада Курбанова привезли в жилой комплекс , где произошел теракт. По предварительной информации, речь идет о следственном эксперименте.

У дома заметили колонну автомобилей Следственного комитета и полиции, среди которых есть автозак.

Ранее Курбанову предъявили обвинения в убийстве, терроризме и изготовлении взрывчатки. Он полностью признался в содеянном и рассказал, что совершил преступление по заказу украинских спецслужб, пообещавших обеспечить проживание в европейской стране и заплатить 100 тысяч долларов.

ФСБ Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
19 декабря 2024, 10:04
Подозреваемого в убийстве генерала Кириллова привезли на следственный эксперимент
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Ахмада Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова привезли в жилой комплекс, у которого прогремел взрыв — предположительно, на следственный эксперимент. Об этом сообщил источник 360.ru.

У ЖК заметили колонну автомобилей полиции и Следственного комитета, среди которых есть и автозак.

Ранее Курбанову предъявили обвинения в терроризме, убийстве и изготовлении взрывчатки. Он признался в содеянном и рассказал, что преступление заказали ему украинские спецслужбы, пообещав заплатить 100 тысяч долларов и обеспечить проживание в европейской стране.

Правоохранительные органы Узбекистана по запросу России предоставили информацию о подозреваемом. Согласно их данным, Курбанову 29 лет, и он ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Убийства Взрывы Россия Следственный комитет России Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

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