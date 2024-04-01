01 апреля 2024, 08:17

Отправленного в тюрьму застройщика Худояна обвинили в новом мошенничестве

РИА «Новости»
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Владельцу компании Орtima Development Альберту Худояну предъявили обвинение в крупном мошенничестве на 4,5 миллиарда рублей. Новое уголовное дело стало вторым, бизнесмена уже отправили в тюрьму на восемь лет, сообщил «Коммерсант».

Следователи вменили застройщику два преступных эпизода с 2015 по 2019 годы. Его обвинили в хищении участка на Ленинградском проспекте площадью 11,4 гектара и долей в уставном капитале ООО «Авиасити».

Уголовное дело возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере», ущерб оценили в 4,5 миллиарда рублей. Потерпевшим признали оффшорную компанию Mansfield Executive Ltd. Альберт Худоян не признал вину, а его адвокаты отказались от комментариев.

Бизнесмена в 2021 году приговорили к шести годам за организацию хищения участков на Ленинградском проспекте стоимостью 4,2 миллиарда рублей. После апелляции тюремный срок увеличили еще на два года.

Инвестиции Уголовное дело Строительство Мошенничество Недвижимость Бизнес
01 апреля 2024, 07:58
Владелец ГК «Гранель» попал под следствие
РИА «Новости»
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Владелец ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин попал под уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере, сообщили «Ведомостям» сразу несколько источников. Отмечается, что в отношении него избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий: вечером он обязан находиться по месту жительства, но днем может перемещаться по городу.

Максимальная санкция по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) - штраф и 15 лет лишения свободы. При этом, по данным источников, мера пресечения, которую выбрал для Нигматуллина, назначается как обвиняемым, так и подозреваемым - неизвестно, каков сейчас его статус.

Представители компании-застройщика отказались давать комментарии в период следственных действий, однако отметили, что «ознакомлены с данной информацией».

По той же статье уже проходит бывший вице-президент ГК «Гранель» Дмитрий Адушев. По словам бывших сотрудников компании, владелец и некоторые топ-менеджеры «пытались решить вопрос с претензиями налоговой службы».

Штрафы Уголовное дело Налоги Запреты Бизнес
01 апреля 2024, 04:17
Девятилетний мальчик заживо сгорел в частном доме в Якутии
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В Якутии девятилетний школьник заживо сгорел во время пожара в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«В гараже, примыкающем к частному дому в городе Нюрбе, произошел пожар. При тушении пожара обнаружено тело девятилетнего ребенка. В момент начала возгорания взрослых на месте не было», - уточнило ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Предположительно, пожар начался из-за неисправности электронагревательного прибора, который находился в гараже.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Нюрбинского района также организовала проверку по факту пожара и гибели ребенка.

В конце марта в Свердловской области пожар унес жизни троих детей и их матери. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность кабеля холодильника.

Уголовное дело Якутия Пожары Дети Преступления Следственный комитет России
31 марта 2024, 23:04
Обвиняемый Мирзоев собирался вернуться в Таджикистан после теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Стало известно, что один из фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев собирался вернуться в Таджикистан сразу после теракта. Об этом рассказал его отец Барот Мирзоев РИА «Новости».

«Двадцатого марта он позвонил нам и сказал, что 24 или 25 марта вернется домой», - сказал он.

Отец предполагаемого террориста также рассказал, что Мирзоев часто звонил домой, разговаривал с матерью, женой и сестрой, а также отправлял семье деньги.

Ранее отец и мать Далерджона Мирзоева выразили соболезнование семьям людей, погибших во время нападения на концертный зал. Мать подозреваемого Гулькарат сказала, что не может поверить в том, что сын пошел на массовое убийство.

Нападение на «Крокус Сити Холл » произошло в пятницу, 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание и попытались скрыться. Нападавших задержали в Брянской области, по пути к украинской границе. Жертвами теракта стали 144 человека.

Терроризм Семья Деньги Таджикистан Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 20:37
Стало известно о связи одного из участников нападения с боевиками ИГ
РИА «Новости»
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Обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни сотрудничал с живущими в Турции экстремистскими таджикскими группами. И подготовку к нападению на концертный зал прошел в Стамбуле. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил Sputnik Таджикистан.

Собеседник журналистов заявил, что в начале года Фаридуни находился в Турции. После возвращения друзья и родные заметили в его речи проявления экстремистских заявлений.

По словам источника, в ходе поездки Фаридуни прошел обучение у наставников, имеющих боевой опыт и бывших участников военных формирований «Исламского государства»*, которых он сдал спецслужбам Турции.

Так собеседник объяснил задержание 51 человека , подозреваемых в связи с террористами, о которых заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в воскресенье, 31 марта.

Также источник уточнил, что Фаридуни в Таджикистане отсидел шестилетний срок. Во время учебы в девятом классе он изнасиловал мальчика и вышел из заключения только в 2020 году, после чего уехал в Москву.

О Шамсидине Фаридуни известно, что он имел постоянную регистрацию в городском округе Красногорск и чуть меньше шести месяцев работал на паркетной фабрике в Подольске. Одна из жительниц города в комментарии «360» заявила, что сталкивалась с будущим террористом и слышала от него угрозы в адрес русских.

За несколько дней до теракта Фаридуни посещал «Крокус Сити Холл». Его запомнил один из охранников концертного зала.

Сейчас вместе с другими фигурантами дела Фаридуни находится в СИЗО Москвы. Решение об аресте до 22 марта принял Басманный суд столицы.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая организация

Турция Россия Боевики Таджикистан Теракт в «Крокусе»

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