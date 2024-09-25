Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи заподозрили в нарушении закона

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В чем подозревают экс-градоначальника, пока не сообщается. В начале сентября стало известно, что, покинув пост, он отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Копайгородский был мэром Сочи с 2019 года и ушел в отставку в мае.

В августе бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиненный в получении особо крупной взятки, попросился добровольцем на фронт , сославшись на то, что владеет рукопашным боем, многими видами оружия и полностью здоров.

В июне первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова задержали по делу о коррупции. Его обвинили в препятствовании бизнесу.