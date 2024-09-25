25 сентября 2024, 10:25

Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи заподозрили в нарушении закона

РИА «Новости»
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Против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского проводят следственные действия. Об этом сообщили РИА «Новости» источники.

В чем подозревают экс-градоначальника, пока не сообщается. В начале сентября стало известно, что, покинув пост, он отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Копайгородский был мэром Сочи с 2019 года и ушел в отставку в мае.

В августе бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиненный в получении особо крупной взятки, попросился добровольцем на фронт , сославшись на то, что владеет рукопашным боем, многими видами оружия и полностью здоров.

В июне первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова задержали по делу о коррупции. Его обвинили в препятствовании бизнесу.

Уголовное дело Законы Сочи
24 сентября 2024, 14:54
Попытку теракта пресекли в нижегородской колонии
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Группа заключенных намеревалась совершить террористический акт против сотрудников исправительной колонии № 6 в Варнавинском округе Нижегородской области. Об этом сообщило издание NewsNN.

По информации источника, группа лиц создала тюремный джамаат в ИК-6 и планировала напасть на сотрудников колонии с целью побега. Правоохранители обезвредили радикалов, Следственный комитет завел уголовные дела.

В 2024 году заключенные уже совершали теракты в российских исправительных учреждениях. В июне они взял заложников в ростовском СИЗО, а в августе – в Волгограде.

ФСИН Терроризм
24 сентября 2024, 11:40
Экс-футболист сборной России получил почти 10 лет ИК строгого режима за наркотики
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Ушедший из большого спорта в 2010 году бывший футболист сборной России Алексей Бугаев получил 9,5 года колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Такой приговор вынес Прикубанский районный суд Краснодара, сообщила объединенная пресс-служба судов края.

В материалах дела говорится, что Бугаева задержали в октябре 2023 года, когда он забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Координаты «закладки» бывший футболист получил по СМС от своего дилера.

По версии следствия, экс-футболист купил запрещенные вещества для дальнейшей перепродажи. После задержания Бугаев заявил, что продавать наркотики не хотел, а планировал помочь полиции выйти на торговцев дурманом.

После судебного заседания спортсмен полностью признал вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел наличие у Бугаева ребенка, а также многочисленные награды за успехи в спорте. Приговор уже вступил в законную силу.

Алексей Бугаев выступал за московские футбольные клубы «Торпедо» и «Локомотив», играл за «Томь» и «Краснодар». В сборной России спортсмен выступал семь раз, в том числе дважды на чемпионате Европы в 2004 году.

После задержания краснодарскими полицейскими Алексей Бугаев готовил иск к правоохранителям за публикацию видео из отдела. Об этом 360.ru сообщала представляющая интересы бывшего спортсмена Екатерина Маличенко.

Она пояснила, ее подзащитный вины не признал, а в следственном изоляторе потерпел сильные моральные и физические страдания. В этой связи он потребовал пять миллионов рублей от краевого главка МВД.

Наркотики Уголовное дело Суд Краснодар Футбол
24 сентября 2024, 10:55
В Хабаровском крае задержали иностранку за оправдание терроризма в Сети
РИА «Новости»
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Девушку, прибывшую в Россию из Центральной Азии, задержали в Хабаровском крае за публикацию в Сети, оправдывающую терроризм. Об этом РИА «Новости» сообщили в ФСБ РФ.

«Задержанная в Сети оправдывала деятельность международной террористической организации», - сообщили в ведомстве.

Против женщины возбудили дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ. Теперь ей грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.

Ранее ФСБ в Ярославской области задержала москвича , подозреваемого в финансировании терроризма. Мужчина придерживался радикальных религиозных взглядов и переводил деньги человеку, против которого возбудили дело об участии в террористической организации.

Мигранты Терроризм ФСБ
24 сентября 2024, 09:34
Подростков-поджигателей вертолета на военном аэродроме арестовали в Омске
РИА «Новости»
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Двух 16-летних подростков арестовали в Омске по делу о поджоге вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Об этом сообщила пресс-служба Омских судов.

Двух 16-летних жителей Омска заключили под стражу по обвинению в терроризме. Суд арестовал каждого из фигурантов на два месяца, до 21 ноября 2024 года.

Вертолеты Суд Военные СИЗО

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