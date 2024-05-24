24 мая 2024, 23:59

Отправился на СВО. Стало известно, когда «зеленоградский Чикатило» вышел из тюрьмы

РИА «Новости»
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Этим летом на свободу должен выйти Юрий Гриценко — маньяк, которого прозвали «зеленоградским Чикатило». Но, как выяснило издание Regions.ru, осужденный уже год на свободе и служит в зоне специальной военной операции.

Этим летом на свободу должен выйти Юрий Гриценко - маньяк, которого прозвали «зеленоградским Чикатило». Но, как выяснило издание Regions.ru , осужденный уже год на свободе и служит в зоне специальной военной операции.

«Покинуть колонию маньяку удалось благодаря заключению контракта в сентябре 2023 года. После чего серийный убийца отправился на СВО, сообщил наш источник в силовых структурах», - уточнило издание.

Юрий Гриценко - бывший полицейский, которого уволили со службы за пьянство. Свое первое убийство он совершил в 1993 году - до смерти забил сковородой проститутку. После этого преступника посадили.

В 2000 году Гриценко вышел на свободу и продолжил совершать преступления. Он с молотком нападал на женщин, бил их по голове и грабил. За свои зверства преступник получил прозвище «зеленоградский Чикатило».

Сначала маньяк орудовал в Зеленоградском лесопарке, а потом - в Москве. Четыре его жертвы погибли, 10 получили ранения. Поймать преступника помог случайный прохожий, бросившийся на помощь очередной жертве.

В 2002 году Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы. Около 13 лет из этого срока он провел в одиночном карцере со строгими условиями содержания. В тюрьме он бросался на других заключенных и планировал устроить бунт. Срок заключения Гриценко закончится в июне 2024 года. Сейчас ему 61 год.

Убийства Преступления Тюрьмы Москва
24 мая 2024, 21:40
Брата главы Ингушетии обвинили в мошенничестве
РИА «Новости»
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Мещанский суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

В картотеке суда сказано об избрании меры пресечения Калиматову в виде заключения под стражу. Его обвинили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Суд ходатайство удовлетворил.

В силовых структурах сообщили журналистам, что обвиняемый - Магомед-Башир Калиматов - старший брат главы Ингушетии. В агентстве добавили, что он раньше возглавлял региональный филиал «Почты России».

Ранее сообщалось, что в доме брата главы Ингушетии прошли обыски по делу о хищении в республиканском отделении Пенсионного фонда России.

В феврале 2023 года ФСБ сообщило о задержании 34 человек по делу о хищении из пенсионного фонда. Преступную группу организовали сотрудники Почты России и ПФР. По версии силовиков, с 2019 по 2021 годы злоумышленники незаконно совершали перерасчеты пенсий жителям Ингушетии. Пенсионеры недополучали положенные им выплаты, а мошенники обогатились более чем на два миллиарда рублей.

Ингушетия Хищения Суд Пенсионеры Мошенничество Россия
24 мая 2024, 20:56
Замглавы Краснодарского края поймали на взятке
Pixabay
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Силовики задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова при получении взятки. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости».

ТАСС со ссылкой на свои источники уточнил, что речь идет о передаче взятки в размере 1,3 миллиона рублей. Официального подтверждения о задержании чиновника нет.

На сайте краевой администрации говорится, что Власов ранее занимал должность руководителя главного управления строительства, а потом возглавил профильный департамент.

В Telegram-канале пресс-службы администрации Краснодарского края последнее сообщение о Сергее Власове опубликовано в пятницу, 24 мая, в 16:21. Там говорится, что заместитель губернатора посетил церемонию последнего звонка в школе № 2 имени Лопатина в Гулькевичском районе.

В минувший четверг, 23 мая, Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по делу о взятке. По версии следствия, вместе с подельниками он получил деньги от посредника, действовавшего в интересах оптового поставщика молочных продуктов ООО «РЗН ФУД».

Коррупция Краснодарский край
24 мая 2024, 19:25
Начальника отдела полиции московского района Кунцево осудили за взятки
РИА «Новости»
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Приговор в девять лет колонии получила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по московскому району Кунцево Татьяна Фролова. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы, обвиняемую признали виновной в получении взяток.

В материалах дела указали, что сотрудница на протяжении долгого времени получала деньги от иностранцев и лиц без гражданства за упрощение процедуры постановки на миграционный учет.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Также осужденной на пять лет запретили занимать должности на государственной службе.

Полиция Санкт-Петербурга задержала преступную группу, которая занималась постановкой иностранцев на миграционный учет по поддельным документам.

Клиентами организации стали около 1,5 тысячи человек. Действовали злоумышленники под вывеской частного агентства занятости.

Суд Мигранты Приговоры Полиция Москва
24 мая 2024, 16:59
Суд оставил генерала Петрова в СИЗО
РИА «Новости»
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Обвиняемый по делу о мошенничестве бывший командующий 58‑й армией Иван Попов останется в следственном изоляторе на время следствия. Решение принял Второй Западный окружной военный суд при рассмотрении ходатайства СК об изменении меры пресечения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

В ходе вынесения вердикта судья объявил, что не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда, который арестовал высокопоставленного офицера.

Заседание по требованию прокуратуры провели в закрытом режиме, так как в ходе слушаний озвучивали сведения, содержащие государственную тайну.

По версии следствия , Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлических изделий, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонных сооружений на линии соприкосновения.

Власти региона планировали передать изделия в качестве гуманитарной помощи. По оценке криминалистов, общая стоимость украденного составила более 130 миллионов рублей.

Представляющий интересы генерала Ивана Попова адвокат Сергей Буйновский заявил, что его подзащитный отказался от признания вины.

Суд Военные Мошенничество СИЗО Армия

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