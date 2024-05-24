Отправился на СВО. Стало известно, когда «зеленоградский Чикатило» вышел из тюрьмы

Этим летом на свободу должен выйти Юрий Гриценко - маньяк, которого прозвали «зеленоградским Чикатило». Но, как выяснило издание Regions.ru , осужденный уже год на свободе и служит в зоне специальной военной операции.

«Покинуть колонию маньяку удалось благодаря заключению контракта в сентябре 2023 года. После чего серийный убийца отправился на СВО, сообщил наш источник в силовых структурах», - уточнило издание.

Юрий Гриценко - бывший полицейский, которого уволили со службы за пьянство. Свое первое убийство он совершил в 1993 году - до смерти забил сковородой проститутку. После этого преступника посадили.

В 2000 году Гриценко вышел на свободу и продолжил совершать преступления. Он с молотком нападал на женщин, бил их по голове и грабил. За свои зверства преступник получил прозвище «зеленоградский Чикатило».

Сначала маньяк орудовал в Зеленоградском лесопарке, а потом - в Москве. Четыре его жертвы погибли, 10 получили ранения. Поймать преступника помог случайный прохожий, бросившийся на помощь очередной жертве.

В 2002 году Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы. Около 13 лет из этого срока он провел в одиночном карцере со строгими условиями содержания. В тюрьме он бросался на других заключенных и планировал устроить бунт. Срок заключения Гриценко закончится в июне 2024 года. Сейчас ему 61 год.