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Роман Новиков , подозреваемый в убийстве сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина, всегда «отличался жестокостью» и уже несколько раз был судим. Об этом «360» рассказала первая жена Намина Анна Исаева.

Она уточнила, что Роман Новиков - сын от первого брака еще одной экс-жены Намина, Галины Ткаченко (Новиковой), с которой они в разводе уже больше 15 лет. Романа не усыновили, он «самовольно изменил фамилию», заметила собеседница канала.

«Он всегда отличался жестокостью, высокомерием и низостью поступков. Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим. Роман всю жизнь нигде всерьез не работал, был склонен к азартным играм и наркотикам», - вспомнила Исаева.

По ее словам, Стас Намин много лет не общался ни с матерью Романа, ни с ним самим, потому что «категорически не одобрял его образ жизни и моральные принципы». Зато Артем, сын Намина, жалел сводного брата и не прерывал с ним связь.

Артема Анна Исаева охарактеризовала как доброго, «великолепно образованного и воспитанного».