«Откуда он взялся». Мать спасенной от похитителя девочки в Стерлитамаке — о нападении

По ее словам, брат с сестрой возвращались из школы. Мужчина шел за ними по двору, а потом схватил девочку и потащил в сторону. Мальчик отнял ее у злоумышленника, и тот скрылся.

«Почти дошли, и возле нашего подъезда… До нашего подъезда за ними шел. Не знаю, что он хотел. Утащить хотел. Молча, ничего не говорил», - сказала она.

Нападение шокировало детей, особенно брата. Женщина рассказала, что похититель сильно напугал его.

«Сын нервничает, периодически плачет. Он ранимый, воспринимает такие ситуации очень больно. А дочь ночью плохо спала, сегодня вроде как нормально», - заявила мать.

Преступника, по словам женщины, не смутила полиция - опорный пункт находился в том же дворе. Она впервые увидела этого мужчину. Мать детей рассказала, что за шесть лет жизни в этом доме ни с ее семьей, ни с соседями не случалось ничего подобного.

«У нас во дворе еще пункт полиции, всегда спокойно было. Дети могли гулять, играть. Не было такого случая ни разу. Взрослые спокойно выходили, даже ночью. Никаких происшествий никогда не бывало тут. Откуда он взялся, я не пойму», - сказала она.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения , опросила свидетелей и мать детей. По словам женщины, подозреваемого в попытке похищения пока не задержали.