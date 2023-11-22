Открывшего огонь по правоохранителям Ингушетии нейтрализовали

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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже», - указали в публикации.

Во время задержания преступник оказал сопротивление. Он начал стрелять по правоохранителям, однако они смогли нейтрализовать его. Личность бандита устанавливают.

В ФСБ уточнили, что обстановку в регионе полностью контролируют. Местных жителей призвали сохранять спокойствие во избежание начала массовых беспорядков.

Ранее столичная полиция возбудила уголовное дело после вооруженного нападения у банка в центре города. Злоумышленники успел украсть 300 миллионов рублей. В результате произошедшего пострадал один человек.