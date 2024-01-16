«Открыл багажник и достал монтировку». Водитель напал на ветерана боевых действий в Реутове

Она пояснила, что сама работает адвокатом и рано утром планировала отправиться на машине в Арбитражный суд, но выехать не смогла. Рядом с домом находятся два детских сада и приезжающие туда родители бросают свои автомобили как придется.

«Моя машина стояла в парковочном ряду и с обеих сторон у меня два автомобиля, а еще чуть правее находилась Mazda с водителем (уроженцем Азербайджана - прим. ред.). Я подошла и попросила отъехать на метр. Но в ответ он начал хамским тоном меня учить, как мне лучше вырулить» - рассказала собеседница.

По ее словам, когда она объяснила, что таким маневром она заденет чужую машину, он начал кричать, что женщины не должны ездить за рулем. Адвокат не осталась в стороне и ответила, чем еще сильнее раззадорила мужчину, который выскочил из машины и перешел на мат.

«Я позвонила мужу. Он (водитель - прим. ред.) слышит мой разговор, открывает багажник, достает монтировку, закрывает багажник и отъезжает на пять метров», - подчеркнула адвокат.

Она добавила, что когда супруг пришел, то начала снимать все на видео. Кадрами конфликта двух мужчин она поделилась с «360». На них видно, что супруг оскорбленной женщины пытался поговорить с водителем, но не добился внятного ответа. Уроженец Азербайджана выскочил из салона машины с молотком и напал на полицейского.

Жена пострадавшего подчеркнула, что у мужа теперь разбита губа. Она отвезла его в травмпункт, где сняли побои. Пара обратилась в полицию, но за месяц дело так и не завели. Только после множества обращений в различные инстанции следователи завели уголовное дело.

Собеседница подчеркнула, что ее супруг в 2014 году проходил службу в пограничных войсках Луганской Народной Республики. Работал в разведке и контрразведке. Кроме того, он прошел чеченскую войну, где получил тяжелейшее минно-взрывное ранение.

«У него все правые ребра переломаны. Силы явно были не равны, но муж вел себя достойно», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что в тот день в Арбитражный суд так и не попала, но заседание, к которому она готовилась полгода, перенесли.