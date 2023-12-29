29 декабря 2023, 22:48

Отец журналиста Легойды не гулял с внуком во время нападения

РИА «Новости»
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Информация о том, что на отца Владимира Легойды Романа напали, когда он гулял с внуком, не соответствует действительности. Об этом «360» сообщили в окружении журналиста.

Ранее в СМИ появились сообщения, что отец экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла был не один перед тем, как на него напали. По данным источника, с внуком погибшего все хорошо.

Тело 90-летнего мужчины нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. На нем были множественные колото-резаные раны. По данным журналистов, его обнаружили через четыре часа после выхода из дома. По предварительной информации, неизвестные нанесли жертве 18 ранений.

На место происшествия оперативно приехали криминалисты и следователи СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.

СК РФ
29 декабря 2023, 22:14
Исколотое тело отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла нашли в Подмосковье
РИА «Новости»
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Тело 90-летнего местного жителя нашли на обочине дороги в Ленинском городском округе Подмосковья. На трупе были множественные колото-резаные раны. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону в Telegram-канале.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.

Как отметили в Telegram-канале Mash , погибший - отец бывшего главы пресс-службы Патриарха Кирилла Владимира Легойды. По предварительной информации, на него напали днем во время прогулки с внуком. Мужчине нанесли 18 ранений.

Как выяснили журналисты, он уехал из дома и пропал, а через четыре часа нашли его тело.

В Telegram-канале СК РФ опубликовали видео с места происшествия. Туда приехали следователи и криминалисты. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования под особый контроль.

Ранее уголовное дело завели после гибели депутата Народного совета ЛНР Олега Попова в Луганске. Он погиб днем 6 декабря после детонации в автомобиле неустановленного устройства.

Уголовное дело Россия Патриарх Кирилл Следственный комитет России
29 декабря 2023, 19:07
Экс-замглавы МЧС Гуровича приговорили к пяти годам колонии
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Мосгорсуд признал бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Приговор зачитали 29 декабря. Подсудимого на два года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти.

«Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима», - отметили в пресс-службе.

Ранее гособвинение обратилось к суду с просьбой увеличить срок наказания экс-губернатора Кировской области Никиты Белых до 12 лет лишения свободы. Бывшего чиновника ранее осудили за превышение полномочий.

Представитель гособвинения также запросил у суда применить против Белых трехлетний запрет занимать должности на госслужбе и обязать бывшего губернатора выплатить штраф в 48 миллионов рублей.

Суд МЧС РФ Приговоры Чиновники
29 декабря 2023, 10:11
Тело избитого мужчины нашли в заброшенном доме в Екатеринбурге — СМИ
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Тело мужчины нашли в полуразрушенном доме в Екатеринбурге, сообщило издание Е1. Очевидцы рассказали журналистам, что на теле были следы побоев. Кроме того, мужчина был в одних трусах.

Тело мужчины нашли в полуразрушенном доме в Екатеринбурге, сообщило издание Е1.

Очевидцы рассказали журналистам, что на теле были следы побоев. Кроме того, мужчина был в одних трусах.

Местная жительница сообщила, что под ключицами у мертвеца были две татуировки.

Она добавила, что заброшенное здание в центре города, на улице Восточной, давно тревожит жителей: там устроили общественный туалет и употребляют наркотики. Женщина отметила, что несколько раз людей оттуда увозили на скорой помощи. По ее словам, в администрации района людям заявляли, что уже возбудили административное дело из-за ненадлежащего вида здания.

Официальной информации об обнаруженном теле пока нет.

Ранее, 26 декабря, после пожара в квартире в городе Тихвине Ленинградской области обнаружили тела 49-летней женщины и ее 42-летнего брата. На шее погибшей были следы от ножевых ранений. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Наркотики Убийства Екатеринбург
29 декабря 2023, 08:40
Житель Омска спилил елку во дворе и спрятал от полиции в ванной
Пресс-служба МВД
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Житель Омска спилил елку во дворе для своей сожительницы, а когда к нему нагрянули полицейские, спрятал новогоднее дерево в ванной. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по области.

О том, что елка исчезла, полицейским рассказала старшая по дому на улице Карбышева. Прибывший на место участковый опросил ее и вместе с ней посмотрел записи с камер видеонаблюдения. В кадр попал мужчина, несущий елку, но все происходило ночью, так что разглядеть, кто он, было невозможно. Однако при дальнейшей работе, в том числе опросе жильцов, полицейский заподозрил 28-летнего рецидивиста из соседнего дома.

По предварительным данным, он спилил дерево вместе со старшим братом и унес на Красный переулок, чтобы подарить возлюбленной. Они даже успели украсить елку, а когда пришел участковый, решили отнести ее в ванную. Однако полицейский забрал новогоднее дерево и вернул заявительнице. Теперь оно, украшенное, стоит в подъезде.

Тем временем полицейские продолжают проверку по факту кражи. По ее результатам примут процессуальное решение.

МВД РФ Кражи Полиция

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