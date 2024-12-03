Отец погибших от отравления детей в Красноярском крае признал свою вину

По данным следствия, вечером 20 сентября отец обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Но при распылении не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах, а после работ пустил внутрь детей. Семья спокойно села ужинать.

На следующий день мужчина, его жена и четверо детей резко почувствовали себя плохо, после обращения в амбулаторию всех госпитализировали. Но усилия врачей не помогли: 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, следом умерли еще две дочери пары - девочкам было 11 и 12 лет.

Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной стало острое отравление деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.