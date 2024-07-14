14 июля 2024, 02:23

Отец подозреваемой в убийстве сына в Перми оказался подполковником полиции

РИА «Новости»
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Жительница Перми, которую подозревают в убийстве собственного сына, тело которого она оставила в чемодане в мусорном контейнере, оказалась дочерью подполковника полиции. Об этом сообщило издание URA.ru.

Как рассказали журналистам издания соседи подозреваемой, ее отец работал в краевой Госавтоинспекции «Семья очень хорошая. Воспитанные и приличные люди. У подозреваемой два старших брата, один из них сейчас живет в Москве», - уточнили собеседники URA.ru.

Соседи также отметили, что подозреваемая в убийстве 9-летнего сына периодически громко ругалась со своим сожителем.

Ранее Управление Следственного комитета по Пермскому краю обнародовало видео задержания Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве своего сына.

МВД РФ Преступления Россия
14 июля 2024, 00:24
Мигрантов задержали после конфликта со стрельбой в Петербурге
РИА «Новости»
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Полицейские Санкт-Петербурга задержали трех мигрантов после стрельбы в Приморском районе города. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

«В полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте», - отметили в министерстве.

По данным следствия, ЧП произошло на Комендантском проспекте, дом 71.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила , что с начала 2024 года из России выслали свыше 65 тысяч нелегалов за нарушение миграционного порядка. По ее словам, въезд в страну зарыли 120 тысячам лиц.

Санкт-Петербург МВД РФ Преступления
14 июля 2024, 00:11
Появилось видео задержания подозреваемой в убийстве ребенка, найденного в чемодане в Перми
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Управление Следственного комитета по Пермскому краю показало видео с задержания Ирины Шатовой, которую подозревают в убийстве девятилетнего мальчика, найденного в чемодане в Перми. Кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

На них женщина разговаривает с сотрудником правоохранительных органов. Он объяснил ей причину задержания и спросил, имеет ли та возражения. Подозреваемая ответила, что не имеет.

Тело ребенка нашли в чемодане на помойке 12 июля. На трупе были следы удушья и колото-резаные раны.

Следователи провели обыски в квартире , где жил несовершеннолетний. Там нашли продукты, технику и мебель, что указывало на хорошее материальное положение семьи. Как заявил информированный источник, умерший мальчик находился на домашнем обучении.

Задержания Убийства Дети Пермь Следственный комитет России
13 июля 2024, 23:02
Ударившего девушку по лицу мужчину начали разыскивать в Махачкале
РИА «Новости»
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В Дагестане полицейские разыскивают молодого человека, сильно ударившего девушку по лицу. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, о произошедшем стало известно из видеоролика, опубликованного в Сети.

«Предположительно это произошло на одной из улиц в Махачкале. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - написала она.

По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Ранее муфтият Дагестана предложил женщинам закрывать лица веером или платком после введения запрета на ношение никаба. По мнению мусульманских богословов, ношение этого вида одежды вызывает у большей части людей страх и опасения.

Дагестан Преступления
13 июля 2024, 20:58
В Перми задержали подозреваемую в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане
РИА «Новости»
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В Перми задержали женщину, подозреваемую в убийстве сына, чье тело нашли в чемодане. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Задержана Ирина Шатова, причастная к убийству ребенка», - заявили следователи.

В ближайшее время состоится допрос подозреваемой.

Тело мальчика с колото-резаными ранениями и следами удушья нашли в чемодане на помойке 12 июля. В преступлении заподозрили мать ребенка.

Следователи провели обыски в квартире , где жил мальчик. В просторном жилье были продукты, мебель и техника - семья не бедствовала. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что мальчик находился на домашнем обучении.

Убийства Дети Пермь Преступления Следственный комитет России

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