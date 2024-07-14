Отец подозреваемой в убийстве сына в Перми оказался подполковником полиции

Как рассказали журналистам издания соседи подозреваемой, ее отец работал в краевой Госавтоинспекции «Семья очень хорошая. Воспитанные и приличные люди. У подозреваемой два старших брата, один из них сейчас живет в Москве», - уточнили собеседники URA.ru.

Соседи также отметили, что подозреваемая в убийстве 9-летнего сына периодически громко ругалась со своим сожителем.

Ранее Управление Следственного комитета по Пермскому краю обнародовало видео задержания Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве своего сына.