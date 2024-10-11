Отец больше года избивал маленького сына в Архангельской области

Следствие установило, что с мая 2021 года по июль 2022 года 35-летний житель Котласа регулярно избивал ребенка разными предметами. Побои происходили, когда мужчина был пьян.

Мальчик остался на попечении отца после того, как его мать лишили родительских прав. В итоге ребенок попал в больницу, отец не стал забирать его домой.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям. Он признал свою вину частично. В ближайшее время его ждет суд. Ребенок сейчас живет с другими родственниками.

Ранее в Пермском крае местного жителя обвинили в жестоком обращении со своими детьми. По данным СК, мужчина неоднократно жестоко избивал сыновей и оказывал психологическое насилие. Детей у него забрали.