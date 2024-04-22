Отца обвиняемого в убийстве из-за парковки уличили в попытке «замять дело»

«Возражаю (против меры пресечения - ред.). Я очень сожалею, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», - сообщил он через переводчика.

Адвокат сообщил, что мужчина признает свою вину частично. Он не согласился с квалификацией дела и призвал суд ограничиться домашним арестом.

Как сообщила следователь во время заседания в Замоскворецком суде Москвы, отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого, чтобы «замять дело».