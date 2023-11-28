28 ноября 2023, 11:21

Освобожденный из-под стражи экс-подозреваемый в убийстве челябинец станет фигурантом нового дела

Телеканал «360»
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Фигуранта уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске освободили из-под стражи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по этому случаю, сообщила пресс-служба.

Убийство произошло 9 апреля, тело 17-летнего подростка нашли возле жилого дома. Возбудили уголовное дело по статьям 105 УК России «Убийство» и 213 УК России «Хулиганство».

Семь подозреваемых арестовали, еще троих объявили в розыск. Однако осенью появилась информация об освобождении одного из них. Следствие посчитало его непричастным к преступлению.

«Председатель СК России запросил доклад по озвученным в социальных сетях сведениям по уголовному делу об убийстве подростка в Челябинской области», - сообщили в ведомстве.

В результате Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения и угрозы убийством другому несовершеннолетнему, сообщило РИА «Новости». Его фигурантом может стать отпущенный из-под стражи 19-летний парень. По информации агентства, всплыла информация о его участии в нападении на другого подростка в 2020 году, угрозах пожаловавшимся родителям пострадавшего, участии в вымогательстве денег у школьников и других преступлениях.

Главу СКР также заинтересовало дело о нападении на врачей скорой помощи в Ленинском районе Челябинска. Они приехали к раненому мужчине, но он и его родственники стали вести себя агрессивно. «360» опубликовал видео с места произошедшего.

Уголовное дело Убийства Челябинск Аресты Следственный комитет России
28 ноября 2023, 11:28
СК начал проверку после сообщения о выброшенной из окна школьнице в Москве
РИА «Новости»
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Следственный комитет начал предварительное разбирательство после происшествия в московской школе, где 13-летнюю девочку выбросили из окна одноклассники. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным СК, 24 ноября в одном из учебных заведений в центре Москвы дети во время игры вытолкнули одноклассницу из окна. После происшествия началась проверка обстоятельств произошедшего. Следователи начали опрашивать свидетелей, учителей и директора учебного заведения.

По информации Telegram-канала Shot, школьницу выбросили в окно одноклассники во время перемены. Ее госпитализировали. Медики диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Долинске школьники избили первоклассника. Прокуратура начала проверку.

Преступления Следственный комитет России Москва 2023
28 ноября 2023, 11:13
Инвестиции «по-крупному». Лжеброкеры обманули пенсионеров из Москвы на миллионы рублей
Unsplash
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В Москве аферисты развели двух пенсионеров на более чем восемь миллионов рублей. Они представились брокерами и предложили вложиться в инвестиции «по-крупному», уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, одной из жертв стала женщина, которая не в первый раз попала на удочку мошенников. В этом году она уже переводила на «безопасные счета» более двух миллионов рублей. В этот раз женщина решила заработать на инвестициях и потеряла свыше шести миллионов рублей.

Ей позвонил мужчина и предложил вложить деньги, чтобы потом на них заработать. Далее с ней связался псевдоброкер, по его указаниям она перешла по ссылке и установила на телефон специальное приложение, а затем по указанным картам перевела свои средства.

Еще одной жертвой стал 72-летний пенсионер. Мошенники действовали с ним по той же схеме. Пожилой мужчина потерял более двух миллионов рублей. Что все это оказалось обманом, он догадался только тогда, когда его попросили взять кредит.

Известно, что это не единственная схема, по которой зарабатывают аферисты. Мошенники также звонят на телефон и представляются либо сотрудниками банков, либо представителями правоохранительных органов. Например, злоумышленники таким образом вынудили пенсионерку из Москвы продать квартиру за 13,5 миллиона рублей.

Столичная прокуратура напомнила, что ни полиция, ни банки, ни даже брокеры не пишут в соцсетях и не звонят на телефоны с просьбой о переводе денежных средств. Если вам поступило такое обращение, то необходимо положить трубку и не реагировать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Инвестиции Мошенничество Москва 2023
28 ноября 2023, 09:25
«Скорую мальчику вызвали». Сахалинские школьники избили первоклассника
Unsplash
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В городе Долинске школьники избили первоклассника. Власти подтвердили, что ему вызвали скорую помощь, но госпитализация не потребовалась. Прокуратура Сахалина устроила проверку.

В городе Долинске школьники избили первоклассника. Власти подтвердили, что ему вызвали скорую помощь, но госпитализация не потребовалась.

Прокуратура Сахалина устроила проверку.

Учитель прошел мимо Информация о том, что 27 ноября в школе № 1 избили первоклассника, появилась в интернете. Юрист Кирилл Кобяков показал в своем Telegram-канале справку Долинской центральной райбольницы с перечислением травм своего дальнего родственника - избитого мальчика. Врачи зафиксировали у него ушиб мягких тканей носа, передней брюшной стенки и паховой области.

«Первоклассника жестоко избили. Били в лицо, живот, пах. Ребенок рассказал, что когда он лежал побитый на снегу, мимо проходил один из учителей и даже не попытался предложить помощь», - заявил он.

Кирилл Кобяков сказал, что в школу приезжали скорая помощь и полиция. Мужчина обратился к министру образования, районному прокурору и главе района - потребовал принять меры.

Внутренняя проверка Долинская городская прокуратура устроила проверку и пообещала при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Пресс-служба надзорного ведомства сообщила, что специалисты оценят действия должностных лиц школы и органов системы профилактики.

Предварительную внутреннюю проверку провел департамент образования Долинского района. Глава городского округа Александр Тугарев назвал информацию об избиении первоклассника противоречивой и заявил, что медпомощь ему не потребовалась.

«На территории школы никаких конфликтов замечено не было. Это подтверждают камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел на улице. Скорую мальчику вызвали, но госпитализация ему не потребовалась», - сказал он.

К делу подключилась уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. Она заявила, что связалась с правоохранителями и взяла проверку под личный контроль.

В феврале на Сахалине группа подростков избила 15-летнюю школьницу. В нее бросили петарду, ударили палкой и сломали руку. Следком возбудил уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

Дети Прокуратура РФ Школьники Избиения Буллинг
28 ноября 2023, 09:03
Выловивших 247 килограммов трепанга браконьеров задержали на Сахалине
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На юге Сахалина задержали браконьеров, которые выловили трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

Деятельность браконьеров пресекли на побережье лагуны Буссе в Корсаковском районе. Они незаконно добывали трепанга дальневосточного.

«Общим весом более 247 килограммов. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 5,7 миллиона рублей», - указали в ведомстве.

Около 4224 трепанга отпустили в их естественную среду обитания. Во время задержания у браконьеров изъяли водолазное снаряжение, резиновую лодку и машину. Разрешение на законную добычу трепанга они не предоставили.

В Омской области сотрудники ФСБ обнаружили краснокнижных соколов-кречетов в тайнике внутри автомобиля. Редких птиц россиянин возил на машине. Правоохранители изъяли у него трех кречетов.

Задержания ФСБ

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