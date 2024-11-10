10 ноября 2024, 21:09

Осужденный за убийство жены экс-министр Бишимбаев пропал из колонии — СМИ

РИА «Новости»
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Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева не нашли в колонии, в которой он должен был находиться после приговора суда. Об исчезновении экс-чиновника сообщили журналисты телеканала AIRAN.

Предполагалось, что Бишимбаев должен был отбывать наказание в колонии в селе Аршалы, однако там корреспонденты издания его не обнаружили. Адвокат бывшего министра подтвердила информацию об его отсутствии в этой колонии.

По данным телеканала, с июля 2024 года правоохранительные органы Казахстана не опубликовали официальные данные о том, в каком именно исправительном учреждении Бишимбаев отбывает наказание.

В мае суд присяжных приговорил бывшего министра к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. Следователи установили, что она хотела расстаться с Бишимбаевым. Это не понравилось мужчине, и он восемь часов избивал возлюбленную. Женщина скончалась от травм. За убийство экс-чиновник получил 24 года колонии.

Казахстан Убийства Суд
10 ноября 2024, 19:52
Пенсионерку задушили в больничной палате в Пензе
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В Пензе женщина напала на 86-летнюю пенсионерку в больничной палате и задушила. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

По данным следствия, убийство произошло 9 ноября в одном из медицинских учреждений города.

«В палате <...> обнаружили тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась от механической асфиксии», - указали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали по подозрению в расправе над пенсионеркой 46-летнюю жительницу Каменского района. На допросе она призналась в преступлении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В Омске мужчина проник в дом к 88-летней учительнице , ударил по голове металлической трубой и пытался обокрасть. Однако никаких сбережений злоумышленник не нашел. Пенсионерка умерла. Напавшего на нее приговорили к 13 годам лишения свободы.

Убийства Больницы Пенза Женщины Россия
10 ноября 2024, 04:26
Топ-менеджера РЖД арестовали за особо крупную взятку
РИА «Новости»
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Замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменев стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере. У него дома прошли обыски, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Следователь возбудил уголовное дело по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». Обвинение Каменеву уже предъявлено, в его квартирах прошли обыски.

Суд отказал топ-менеджеру РЖД в домашнем аресте и заключил под стражу до 9 декабря, на время предварительного следствия. По информации агентства, из-за тяжести преступления Каменеву грозит большой тюремный срок.

В Тульской области суд арестовал заместителя гендиректора управления ведомственной охраны Минтранса России Алексея Борисова. По версии следствия, он получил взятку от руководства компании «С-ДСУ 111».

Уголовное дело Коррупция Аресты
10 ноября 2024, 00:04
Искусанный труп женщины нашли в Казани
Pixabay
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Жители казанского поселка Константиновка нашли труп женщины со следами укусов животных. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, погибшей оказалась жительница села Богородская, которая ехала на работу.

По предварительным данным, женщина приехала в поселок утром, но на рабочем месте так и не появилась. Спустя несколько часов ее тело нашли прохожие.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности. Криминалисты для установления всех обстоятельств смерти женщины назначили проведение серии экспертиз.

«Известия» со ссылкой на местных жителей уточнили, что труп женщины нашли на территории производственной базы, через которую погибшая пошла, чтобы срезать путь. Собеседники подчеркнули что на территории предприятия живет стая из 20 собак. Очевидцы не исключили, что женщина погибла от их укусов.

Замруководитель исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на своей странице во «ВКонтакте» уточнил, что в этом году из поселка поступило только две заявки на отлов собак. Двух животных поймали и вернули обратно после стерилизации.

Чиновник добавил, что на производственную базу, где живет собачья стая, служба отлова попасть не смогла. Владелец предприятия их не пустил.

«Теперь базу проверят в ходе расследования. На каком основании там живут собаки и какой за ними организован уход и контроль - это теперь предстоит выяснить следствию», - написал Гиниятуллин.

Родным и близким погибшей женщины он выразил соболезнования.

В конце октября бездомные собаки загрызли жительницу Климовска в Тульской области. Тело погибшей со следами многочисленных укусов прохожие нашли на улице. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Жители казанского поселка Константиновка нашли труп женщины со следами укусов животных. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК , погибшей оказалась жительница села Богородская, которая ехала на работу.

Уголовное дело Казань Женщины Собаки Животные Следственный комитет России
09 ноября 2024, 14:12
Водитель петербургского автобуса монтировкой разбил иномарку
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Монтировка в руках водителя петербургского автобуса стала главным аргументом в споре с владельцем Toyota Camry об очередности проезда. Как сообщила пресс-служба городского управления МВД, водитель пассажирского транспорта в ходе конфликта вышел из себя и начал бить по иномарке, угрожая противнику расправой. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах водитель автобуса ударил монтировкой по кузову и капоту Toyota. В результате он выбил стекла со стороны водителя и переднего пассажирского сиденья.

В пресс-службе МВД уточнили, что конфликт между участниками дорожного движения произошел в минувшую пятницу на улице Партизана Германа в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Сотрудники полиции завели против водителя автобуса уголовное дело, по которому его задержали.

В конце октября севшая за руль нетрезвая женщина протаранила 10 припаркованных машин и уехала с места аварии. Сотрудники подмосковной полиции быстро установили личность устроившей массовое ДТП водителя и доставили ее в территориальный отдел полиции.

Санкт-Петербург Автобусы Иномарки Водители Полиция

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