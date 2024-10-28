28 октября 2024, 05:40

Осужденный в РФ американец Гордон Блэк признался, что хочет вернуться домой

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Осужденный в России военнослужащий США Гордон Блэк заявил, что хочет вернуться домой, но при этом отказался от помилования, надеясь поучаствовать в программе обмена заключенными. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Вести. Приморье».

«Конечно, я хочу домой. Но решение за моим правительством», - заявил американец.

Блэк добавил, что об обмене заключенными ему рассказали сотрудники СИЗО, а не представители властей США. По его словам, такие обмены положительно влияют на политические отношения.

На вопрос журналиста об условиях содержания в тюрьме он ответил, что ему не на что жаловаться. Блэк добавил, что переписывается с матерью и пытается установить контакт с другими членами семьи и друзьями. Также ему регулярно передают книги на английском языке.

Суд во Владивостоке приговорил Блэка за угрозу убийством и кражу к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму в 10 тысяч рублей. В конце августа Приморский краевой суд отклонил апелляцию адвоката американца, оставив приговор без изменений.

США Заключенные Убийства Тюрьмы Приговоры Россия Кражи
27 октября 2024, 22:25
Полиция проверит видео с живодером в Клину
РИА «Новости»
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Полиция проверит информацию об издевательствах над собакой в городском округе Клин. Ролик с протащенным по деревне Пустые Меленки псом появился в интернете, сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. <…> Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на задержание правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка», - сказала она.

Волк уточнила, что полиция не получила заявлений по этому поводу. О произошедшем стало известно во время мониторинга Сети. В интернете появилось видео, на котором мужчина привязал к машине собаку и протащил ее по деревне Пустые Меленки.

Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot , что 72-летний пенсионер застрелил пса соседа, привязал труп к машине и уехал в неизвестном направлении. По их словам, мужчина разделался с собакой после того, как она попала в поставленный им капкан.

Жителя Мытищ тоже обвинили в живодерстве. Соседи пожаловались, что он протащил по дороге двух привязанных к машине собак, а затем избил соседа.

Клин МВД РФ Собаки Животные Полиция
27 октября 2024, 20:57
Уголовное дело завели после массового ДТП с автобусом в Петербурге
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по городу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - указали в ведомстве.

По предварительной версии, водитель рейсового автобуса «Пассажиравтотранс» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилями.

Массовая авария произошла 27 октября в центре Северной столицы В ДТП пострадали более 10 человек.

Среди них - трое детей, их состояние оценили как средней тяжести.

Двум несовершеннолетним помощь оказали на месте. Еще 15 пострадавших от госпитализации отказались.

Следователи пришли с обыском в компанию-перевозчик, они допрашивают потерпевших и очевидцев случившегося. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Санкт-Петербург Уголовное дело ДТП Автобусы
27 октября 2024, 17:53
Мигрант четыре раза ударил отверткой пассажира такси в Химках
РИА «Новости»
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В Химках мигрант-таксист напал на пассажира и нанес ему минимум четыре удара отверткой. Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали производство по статье о покушении на убийство. ЧП произошло 24 октября, водитель такси набросился на своего пассажира и ударил его отверткой. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В СК уточнили, что причиной конфликта стал отказ пассажира оплачивать сумму за поездку водителю, который потребовал цену, в два раза превышающую стоимость в приложении.

МВД также расследует отдельное уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водитель является уроженцев Киргизии, его задержали.

Ранее мигрант напал на военного в Санкт-Петербурге. Следственный комитет завел уголовное дело.

Уголовное дело Мигранты Химки Следственный комитет России
26 октября 2024, 20:40
После массовой драки в Пушкино возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
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Правоохранители подтвердили, что в городском парке в Пушкино произошла драка, и возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Московской области.

Потасовка случилась вечером 26 октября. Сначала, по информации Следкома, между неустановленными людьми произошел словесный конфликт, затем он перерос в драку.

Полиция и Росгвардия разняли дебоширов. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство».

«В настоящее время устанавливается розыск лиц, принимавших участие в драке, и обстоятельства произошедшего», - сообщила пресс-служба.

Пушкинская городская прокуратура взяла на контроль процессуальную проверку, которую начал территориальный отдел полиции.

Пресс-служба прокуратуры Подмосковья сообщила, что правоохранители опросили очевидцев массовой драки.

Кадры с места конфликта показал 360.ru. В драке участвовали несколько человек, один из них, по предварительным данным, открыл огонь из травматического пистолета.

Драки Уголовное дело Стрельба Прокуратура РФ Преступления Пушкино Следственный комитет России Парки

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