Осужденный в РФ американец Гордон Блэк признался, что хочет вернуться домой

«Конечно, я хочу домой. Но решение за моим правительством», - заявил американец.

Блэк добавил, что об обмене заключенными ему рассказали сотрудники СИЗО, а не представители властей США. По его словам, такие обмены положительно влияют на политические отношения.

На вопрос журналиста об условиях содержания в тюрьме он ответил, что ему не на что жаловаться. Блэк добавил, что переписывается с матерью и пытается установить контакт с другими членами семьи и друзьями. Также ему регулярно передают книги на английском языке.

Суд во Владивостоке приговорил Блэка за угрозу убийством и кражу к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму в 10 тысяч рублей. В конце августа Приморский краевой суд отклонил апелляцию адвоката американца, оставив приговор без изменений.