Оставившую замерзать детей на Новый год мать будут судить на Алтае

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемая оставила своих двух маленьких сыновей одних в запертом и неотапливаемом доме накануне Нового года. Дети находились там без присмотра взрослых, у них также не было еды, воды и надлежащего гигиенического ухода. Сама женщина уехала из дома в соседний населенный пункт.

Вечером 3 января 2024 года близкий родственник детей по линии отца решил навестить семью и нашел в доме тело новорожденного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата.

«С признаками острого респираторного заболевания мальчик был доставлен в республиканскую больницу, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка не имеется», - заявили в ведомстве.

Пострадавшего ребенка изъяли из семьи до принятия судом решения по уголовному делу. Сейчас он находится под временной опекой близких родственников по линии отца.

На женщину завели три уголовных дела. Свою вину обвиняемая признала.

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