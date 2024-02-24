24 февраля 2024, 00:01

Останки убитой 25 лет назад семьи нашли зарытыми на даче в Красноярске

Pxhere
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В Красноярске следователи раскрыли исчезновение семьи Викулиных. Оказалось, что это было тройное убийство, сообщил сайт kp.ru.

Супруги и их пятилетняя дочь исчезли в 1998 году, никого ни о чем не предупреждая. Родственники пропавших обратились к правоохранителям - после осмотра квартиры стал понятен криминальный характер исчезновения. В жилье Викулиных нашли пятна крови, следы волочения и гильзы.

В 2023 году Следком провел ревизию старых дел, куда попали документы об исчезновении семьи. Специалисты провели новый опрос. Оказалось, что один из знакомых семьи должен был пропавшему мужчине деньги. Он взял обрез и пришел в гости к Викулиным, после чего расстрелял всю семью. Следователи нашли останки погибших 25 лет спустя зарытыми на даче в Красноярске.

Житель Тверской области ранее заживо закопал свою любовницу. Одновременно с этим его жена убила семилетнюю дочь женщины. Преступление произошло восемь лет назад - в ночь на 27 сентября 2016 года.

Убийства Преступления Семья Следственный комитет России
23 февраля 2024, 17:33
Обвиняемых в убийстве водителя у школы в Петербурге взяли под стражу
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Октябрьский райсуд Петербурга вынес решение о взятии под стражу исполнителя и заказчика убийства водителя возле школы в Выборгском районе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, заказчик Р. решил, что смерть некоего П. поможет ему решить спор об объекте недвижимости. Он предложил исполнителю А. убить П. за пять миллионов рублей и передал ему пистолет с глушителем. Находясь у школы 20 февраля, А. воплотил план, однако по ошибке выстрелил в водителя П. Пострадавший скончался в больнице.

Обвиняемых взяли под стражу до 17 апреля. А. не возражал против вердикта суда, а Р. возражал и отказался от дачи показаний. Его адвокат просила для подзащитного домашний арест.

Ранее СМИ писали, что покушение готовилось на адвоката.

Водитель стал жертвой киллера после того, как привез в школу детей своего начальника. За жизнь случайного пострадавшего медики боролись несколько дней, но спасти его не смогли.

Санкт-Петербург Убийства Суд Школы Водители
23 февраля 2024, 12:22
Тело мужчины нашли в туалете детского сада на севере Петербурга
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге работники детского сада наткнулись в туалете на труп мужчины. ЧП произошло в четверг утром, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, в Выборгском районе Петербурга в одном из дошкольных учреждений, расположенном на улице Николая Рубцова, папа девочки отправился в уборную, чтобы умыться. Там 36-летний мужчина скоропостижно скончался.

Другие подробности уточняются. О причинах смерти станет известно после проведенной экспертизы.

Ранее в Екатеринбурге в квартире жилого дома обнаружили без признаков жизни местную зоозащитницу Александру Щербакову и ее дочку. Предположительно, они могли скончаться из-за утечки газа.

Санкт-Петербург Детские сады
23 февраля 2024, 09:35
Екатеринбургскую зоозащитницу и ее дочь нашли мертвыми в квартире
Unsplash
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Зоозащитницу Александру Щербакову и ее дочь-подростка нашли мертвыми в их квартире в Екатеринбурге. По предварительной информации, смерть наступила из-за утечки газа. Об этом сообщило издание E1.ru.

Коллеги зоозащитницы рассказали, что тело женщины обнаружили в коридоре, а труп ее дочери находился в ванной. Вместе с екатеринбурженками погибли и их питомцы: три собаки, четыре кошки и морская свинка.

«Мы все потрясены этой трагедией, поверить до сих пор сложно в случившееся», - рассказала руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

Она добавила, что покойная всегда помогала волонтерам и была позитивным и открытым человеком. Похороны Щербаковой и ее дочери пройдут 24 февраля на Восточном кладбище на Эльмаше.

Ранее газом насмерть отравились два человека в поселке Морозовка в Омской области. Из-за утечки погибли 66-летняя женщина и ее 36-летний сын. В результате коммунальной аварии пострадали и их соседи - им потребовалась госпитализация.

Волонтеры Газ Животные Екатеринбург
23 февраля 2024, 09:04
Мошенники выманили у москвича 18 тысяч рублей, взломав чужой аккаунт
Freepik
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Мошенники начали взламывать чужие аккаунты в соцсетях и выманивать деньги у москвичей. По такой схеме мужчина потерял 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, москвич получил сообщение от якобы коллеги с просьбой дать взаймы денег. Мужчина сразу же позвонил знакомому в том же мессенджере, но собеседник сбросил звонок и написал, что не может ответить. Он также прислал реквизиты банковской карты, на которую нужно перевести средства.

Житель столицы, поверив, перечислил на указанный счет 18 тысяч рублей. Через несколько минут лжеколлега попросил еще денег, тогда москвич начал подозревать, что общается с аферистами. Неизвестный немедленно удалил переписку.

Ранее москвичку обманули мошенники более чем на три миллиона рублей. Позже они убедили женщину стать их сообщницей.

Мошенничество Москва

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