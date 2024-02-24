Останки убитой 25 лет назад семьи нашли зарытыми на даче в Красноярске

Супруги и их пятилетняя дочь исчезли в 1998 году, никого ни о чем не предупреждая. Родственники пропавших обратились к правоохранителям - после осмотра квартиры стал понятен криминальный характер исчезновения. В жилье Викулиных нашли пятна крови, следы волочения и гильзы.

В 2023 году Следком провел ревизию старых дел, куда попали документы об исчезновении семьи. Специалисты провели новый опрос. Оказалось, что один из знакомых семьи должен был пропавшему мужчине деньги. Он взял обрез и пришел в гости к Викулиным, после чего расстрелял всю семью. Следователи нашли останки погибших 25 лет спустя зарытыми на даче в Красноярске.

Житель Тверской области ранее заживо закопал свою любовницу. Одновременно с этим его жена убила семилетнюю дочь женщины. Преступление произошло восемь лет назад - в ночь на 27 сентября 2016 года.