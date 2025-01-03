Основателю пирамиды Finiko отрезали ухо в Дубае

По данным издания, двое граждан Казахстана проникли на частную виллу Сабирова в ночь на 1 января. Мужчина находился там со своей супругой.

Сначала основателя Finiko сильно избили, а потом якобы отрезали ему ухо. Перед побегом грабители унесли с собой 33 миллиона рублей и улетели в Москву.

Сабиров находился в международном розыске. Генпрокуратура РФ направляла запрос о выдаче мошенника на родину, однако его до сих пор не экстрадировали.

По данным следствия, сооснователи Finiko привлекали людей в пирамиду с августа 2019-го по декабрь 2020 года. За это время они смогли обмануть клиентов на 80 миллионов рублей. Одного из лидеров компании Ильгиза Шакирова задержали в Татарстане.