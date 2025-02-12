Основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова освободили из-под стражи
Задержанного в Марий Эл по делу о мошенничестве основателя EdTech-компании iSpring Юрия Ускова освободили в зале Йошкар-Олинского суда. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Отказали в ходатайстве следователя о домашнем аресте, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий», - рассказал адвокат Матвей Цзен.
Также из-под стражи освободили главу администрации Оршанского района Александра Плотникова, который также стал фигурантом уголовного дела. Какую ему избрали меру пресечения, не уточняется.
Заведенное против Ускова дело связано с покупкой земельного участка в 2013 году. По версии следствия, покупка прошла по заниженной цене.
Ранее за предпринимателя вступился заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков. Он заявил, что основатель iSpring принесет гораздо больше пользы на свободе , и что таких предпринимателей в стране нужно ценить.