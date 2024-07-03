Основатель Липецкого станкостроительного предприятия оказался в международном розыске

Петрова обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделили для серийного производства станкоинструментальной продукции. По данным издания, сумма ущерба превысила несколько миллионов рублей.

Основатель Липецкого станкостроительного предприятия находился под подпиской о невыезде, но узнав о предстоящем обвинении, уехал в Армению. Управление МВД по Липецкой области объявило Петрова в международный розыск. Адвокаты предпринимателя настаивают на необоснованности решения. Петров, по их словам, планирует вернуться в Россию, а сейчас находится в больнице.

В конце июня городской суд в Таганроге приговорил гендиректора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского к четырем годам тюрьмы за кражу более 420 миллионов рублей, принадлежавших Минобороны.

Сбежавший в Армению основатель Липецкого станкостроительного предприятия Владимир Петров стал фигурантом уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на региональное управление МВД.