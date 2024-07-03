03 июля 2024, 09:30

Основатель Липецкого станкостроительного предприятия оказался в международном розыске

РИА «Новости»
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Сбежавший в Армению основатель Липецкого станкостроительного предприятия Владимир Петров стал фигурантом уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление МВД.

Петрова обвиняют в хищении бюджетных средств, которые выделили для серийного производства станкоинструментальной продукции. По данным издания, сумма ущерба превысила несколько миллионов рублей.

Основатель Липецкого станкостроительного предприятия находился под подпиской о невыезде, но узнав о предстоящем обвинении, уехал в Армению. Управление МВД по Липецкой области объявило Петрова в международный розыск. Адвокаты предпринимателя настаивают на необоснованности решения. Петров, по их словам, планирует вернуться в Россию, а сейчас находится в больнице.

В конце июня городской суд в Таганроге приговорил гендиректора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского к четырем годам тюрьмы за кражу более 420 миллионов рублей, принадлежавших Минобороны.

Сбежавший в Армению основатель Липецкого станкостроительного предприятия Владимир Петров стал фигурантом уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на региональное управление МВД.

Хищения Деньги
03 июля 2024, 10:12
Иноагент Винатье признал вину по делу о сборе сведений о военной деятельности России
РИА «Новости»
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Признанный иноагентом француз Лоран Винатье* признал вину по делу о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, Винатье* несколько лет игнорировал обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Кроме того, он собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России.

«В этих целях обвиняемый посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», - подчеркнули в пресс-службе.

Преступную деятельность Винатье* пресекли следователи столичного СК совместно с ФСБ. Также француза внесли в реестр иноагентов.

По уголовному делу иностранца допросили семь свидетелей. Аудиозаписи их встреч с Винатье* направят на лингвистическую судебную экспертизу. На допросе мужчина полностью признал вину, отметили в Следственном комитете.

РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ уточнило, что у француза было много контактов с политологами, военными экспертами, социологами, экономистами и госслужащими.

Общаясь с ними, Винатье* занимался сбором сведений военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России, пояснили в ведомстве.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон потребовал «как можно быстрее» освободить арестованного в России Винатье*. Все обвинения в адрес мужчины политик отверг, назвав их «элементом пропаганды».

* признан иноагентом в России.

ФСБ СК РФ Франция
02 июля 2024, 21:35
Российский дачник из ревности зарезал соседа
РИА «Новости»
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Дело российского дачника, который из ревности зарезал соседа в Краснодарском крае, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Конфликт между соседями произошел в ночь на 13 марта. По версии следствия, обвиняемый с соседом распивали алкоголь на даче в станице Ставропольская. При этом гость не доверял хозяину дома и ревновал к нему жену. В ходе беседы возник спор, а затем и конфликт.

«В ходе конфликта хозяин дома нанес один удар ножом в область шеи соседа, от которого он скончался на месте происшествия, спустя непродолжительное время. Затем фигурант самостоятельно сообщил о случившемся в экстренные службы», - сообщили в следственном управлении.

Полиция задержала подозреваемого.

Ранее перед судом предстал гражданин Кубы, который с ножом напал на своего соотечественника в Подмосковье. Кубинец несколько раз ударил знакомого ножом, но тот сумел отбиться и обратиться к врачам. Сейчас нападавшего судят в Ногинске по статье «Покушение на убийство».

Убийства Суд Поножовщины Следственный комитет России Краснодарский край
02 июля 2024, 21:28
Родители нашли труп дочери в пристройке дома под Челябинском
РИА «Новости»
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Тело 16-летней школьницы обнаружили в хозяйственной постройке дома в поселке Воронино в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru.

Родители нашли тело дочери в одной из построек во дворе дома 1 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о «Доведении до самоубийства».

В настоящее время причины поступка подростка устанавливаются. На месте правоохранители обнаружили групповую фотографию одноклассников школьницы, ведется расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире обнаружили двух мертвых подростков. Мальчик и девочка лежали валетом без признаков жизни. Уголовное дело завели о причинении смерти.

Дети Челябинская область
02 июля 2024, 20:50
Националист избил российского подростка за критику «брошенной зиги»
РИА «Новости»
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Прославившийся как блогер-националист Алексей Монахов (настоящая фамилия — Малеваный) получил 300 часов обязательных работ за избиение подростка, который сделал ему замечание за выкрикивание националистических лозунгов. Как сообщило издание V1, такой приговор вынес суд Волгограда.

Само нападение произошло еще в январе, но до суда дошло только сейчас. В материалах дела указали, что подсудимый вместе с друзьями выкрикивал националистические лозунги и вскидывал руку.

Проходящий мимо подросток попросил компанию прекратить так делать. В ходе возникшего конфликта подсудимый ударил юношу и сломал ему нос.

Источник журналистов V1 уточнил, что пострадавший юноша пытался вразумить националистов и ссылался на авторитет своего дедушки - ветерана Великой Отечественной войны.

Напавшего на подростка националиста задержали и завели против него уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. При этом изначально речь шла о групповом нападении, но единственным подсудимым стал Монахов.

Источник редакции в оперативных службах добавил, что после отбытия наказания в 300 часов обязательных работ Монахову грозит еще одной уголовное дело за разбойное нападение. По неподтвержденным данным, националист причастен к избиению прохожего на улице.

Демонстрация нацистского приветствия в День Победы обернулась для жителя Волгограда уголовным делом. По данным областного главка СК, мужчина вскидывал руку во время праздничных гуляний на набережной города. На призывы прохожих прекратить свое поведение он не реагировал.

Прославившийся как блогер-националист Алексей Монахов (настоящая фамилия - Малеваный) получил 300 часов обязательных работ за избиение подростка, который сделал ему замечание за выкрикивание националистических лозунгов. Как сообщило издание V1 , такой приговор вынес суд Волгограда.

Драки Суд Приговоры Россия

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