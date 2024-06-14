Основанный украинцами «Грузинский национальный легион» признали террористическим

Маньяк Юрий Гриценко, известный как «Зеленоградский Чикатило», выйдет на свободу 14 июня. Мужчина 22 года отбывал в тюрьме наказание за убийства, сообщило РИА «Новости».

Первое убийство Гриценко совершил в возрасте 31 года, в 1993 году. За преступление его осудили на девять лет, но он вышел из колонии за примерное поведение уже в 2000 году. После освобождения маньяк продолжил убивать людей. В 2001 году Гриценко задержали после нападения на очередную женщину. На этот раз в колонии он вел себя агрессивно и пытался устроить бунт.

По данным агентства, мужчина был женат, у него двое детей. Выйти на свободу он сможет в том случае, если врачи подтвердят его психическое здоровье. Если Гриценко признают невменяемым, его поместят в психиатрическую клинику.

Ранее в Челябинске судили «смолинского маньяка». Мужчина в течение 14 лет удерживал в плену девушку. В доме задержанного правоохранители нашли расчлененные останки еще одной женщины.