14 июня 2024, 11:59

Основанный украинцами «Грузинский национальный легион» признали террористическим

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В России запретили диверсионно-разведывательное подразделение «Грузинский национальный легион»*. Суд признал его террористической организаций, сообщило ФСБ.

«На основании собранных <…> доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование „Грузинский национальный легион“ * террористической организацией», - объявил Центр общественных связей.

Решением суда подразделение внесли в реестр террористических и запретили на территории России. ФСБ доказала, что члены легиона сражались на стороне Украины, участвовали в диверсиях, пытали военнослужащих и убивали мирных жителей. Их преступления квалифицировали не только по статье 359 УК России «Наемничество», но и как терроризм.

«Грузинский национальный легион»*, по информации российских спецслужб, создали в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Известия» сообщили, что суд заочно арестовал его главу Ушангу Мамулашвили.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Суд Терроризм ФСБ
14 июня 2024, 12:36
СК возбудил уголовное дело после атаки на съемочную группу НТВ в Горловке
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после атаки на журналистов НТВ в Горловке. Специалисты установят всех причастных, сообщила пресс-служба СК России.

Дело возбудили по статьям об убийстве (105 УК РФ) и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (статья 144 УК РФ). Следователи установят все обстоятельства преступления.

Оператор Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев готовили репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ, когда их атаковал беспилотник. Журналисты получили тяжелые ранения и попали в больницу. Оператор скончался , его коллега лишился руки.

«Они также освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима. Профессиональный долг не позволял им оставаться в стороне, они снова и снова отправлялись в зону вооруженного конфликта, чтобы объективно и правдиво информировать зрителей о происходящих событиях», - отметили в пресс-службе СК.

Обоих представят к ведомственным наградам.

Уголовное дело Убийства Преступления Следственный комитет России Горловка
14 июня 2024, 10:55
Зеленоградский серийный убийца выйдет из тюрьмы после 22 лет заключения
РИА «Новости»
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Маньяк Юрий Гриценко, известный как «Зеленоградский Чикатило», выйдет на свободу 14 июня. Мужчина 22 года отбывал в тюрьме наказание за убийства, сообщило РИА «Новости».

Первое убийство Гриценко совершил в возрасте 31 года, в 1993 году. За преступление его осудили на девять лет, но он вышел из колонии за примерное поведение уже в 2000 году. После освобождения маньяк продолжил убивать людей. В 2001 году Гриценко задержали после нападения на очередную женщину. На этот раз в колонии он вел себя агрессивно и пытался устроить бунт.

По данным агентства, мужчина был женат, у него двое детей. Выйти на свободу он сможет в том случае, если врачи подтвердят его психическое здоровье. Если Гриценко признают невменяемым, его поместят в психиатрическую клинику.

Ранее в Челябинске судили «смолинского маньяка». Мужчина в течение 14 лет удерживал в плену девушку. В доме задержанного правоохранители нашли расчлененные останки еще одной женщины.

Убийства Преступления Тюрьмы
14 июня 2024, 08:37
Бывшего бригадира ракетного завода обвинили в удалении важной информации
РИА «Новости»
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Бывший бригадир Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГМКБ) «Радуга» имени Березняка Сергей Коротких предстал перед судом по обвинению в воздействии на критическую инфраструктуру предприятия, разрабатывающего крылатые ракеты. Об этом сообщил «Коммерсант».

Перед увольнением с предприятия он якобы удалил терабайт информации с рабочего компьютера. Там, по версии следствия, содержались не только его личные данные, но и расчеты, которые нужны для производства ракет. Из-за этого завод чуть не сорвал гособоронзаказ.

Коротких заявил, что стер папку с названием «Хлам». В ней, по его словам, не было никой ценной информации.

Против него возбудили уголовное дело по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России с использованием служебного положения, повлекшее причинение ей вреда. Свою вину мужчина не признал.

Уголовное дело Ракеты Суд Заводы
14 июня 2024, 07:26
Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника дошло до суда
РИА «Новости»
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Военные следователи завершили расследование уголовного дела о попытке госизмены, возбужденного в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря А. Главная военная прокуратура утвердила дело и направила в суд, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Факт поступления материалов агентству также подтвердили во Втором Западном окружном военном суде.

Сыновей священника, пытавшихся незаконно пересечь госграницу, задержали в Курской области. Они собирались сражаться на стороне ВСУ. Каждому из братьев предъявили обвинения в покушении на госизмену, попытке незаконного пересечения государственной границы группой лиц по предварительному сговору и попытке участия в деятельности террористической организации.

В суде отметили, что дело рассмотрят в открытом режиме. Материалы передали судье. Дату предварительных слушаний пока не назначили.

О семье А. много писали в СМИ в 2014 году, когда девятерых детей священника изъяли по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты решили, что в доме нет нормальных условий для их жизни. Позже детей вернули в семью, а ей предложили поселиться в благоустроенном жилье на время ремонта в своем, неблагополучном.

В конце мая по засекреченному делу о госизмене приговор вынесли 77-летнему доктору физико-математических наук Анатолию Маслову. Его отправили в колонию строгого режима на 14 лет.

Священники Уголовное дело Суд

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