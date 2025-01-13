Ослепившего жену раввина Бороды хирурга оставили под домашним арестом

Суд признал виновными в совершении диверсий на железной дороге и авиазаводе четырех жителей Новосибирска. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В мае 2023 года правоохранительные органы задержали группу людей, которые подожгли релейный шкаф на перегоне между железнодорожными станциями Сеятель и Бердск Западно-Сибирской железной дороги, базовую станцию оператора сотовой связи и неэксплуатируемый самолет Су-24.

Злоумышленники понимали, что действуют в интересах украинской террористической организации, которая обещала им вознаграждение, однако не передала большую часть денег.

Жители Новосибирска нанесли собственнику воздушного судна ущерб на сумму более семи миллионов рублей, а владельцу контейнера сотовой связи - более миллиона. Ущерб из-за непригодности железнодорожного полотна и релейного шкафа достиг 123 тысяч рублей.

Новосибирский областной суд признал местных жителей виновными в совершении диверсий и назначил Савелию Ряполову и Павлу Соловьеву наказание в виде семи лет и 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Виктора Скоробогатова приговорили к пяти годам заключения, а Кирилла Веселова - к 6,5 года, причем 3,5 года они будут находиться в тюрьме, а оставшийся срок проведут в колонии строгого режима.

В УФСБ России по Амурской области ранее сообщили, что в Приамурье задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали.