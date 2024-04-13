13 апреля 2024, 04:09

Осквернившая Вечный огонь на Сахалине россиянка попала на видео

РИА «Новости»
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На Сахалине девятиклассница в компании подруги прикурила сигарету от Вечного огня на площади Славы в Южно-Сахалинске. Видео с девушками опубликовали местные соцсети, им заинтересовались следователи, сообщила пресс-служба регионального СК.

На кадрах видно, как две девушки подошли к Вечному огню, а потом одна из них начала прикуривать сигарету. Ее подруга все снимала на камеру. Сахалинцы опознали в подростках двух девятиклассниц одной из местных школ. Личности девушек уже установили.

Их поступок вызвал бурное общественное обсуждение. Сахалинцы осудили подростков за их действия.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенных публично, группой лиц. Ведомство также сообщило, что о ходе расследования будут докладывать в центральный аппарат СКР.

Ранее жителя Ленобласти, прикурившего сигарету от Вечного огня в сквере Победы в городе Кириши, задержали и доставили в отдел полиции для возбуждения уголовного дела.

Уголовное дело Курение Школьники Полиция
13 апреля 2024, 04:33
Взрыв машины бывшего сотрудника СБУ Прозорова признали покушением на убийство
РИА «Новости»
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Взрыв машины бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова признали покушением на убийство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», - рассказал собеседник агентства.

За несколько дней до покушения Прозоров дал интервью о начале антитеррористической операции на Донбассе. По его словам, решение об АТО стало началом гражданской войны в стране.

В пятницу, 12 апреля, автомобиль Василия Прозорова взорвался рядом с его домом в Москве. Экс-агента СБУ госпитализировали с травмой ноги. Позже бывший военный вышел на связь и сообщил, что чувствует себя нормально - руки-ноги работают. По мнению Прозорова, за покушением на него стоят спецслужбы Украины.

Убийства СБУ Взрывы Машины
12 апреля 2024, 23:48
Подозреваемого в нападении на женщин с кислотой задержали в Подмосковье
Freepik
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Сотрудники полиции задержали жителя поселка Монино, который предположительно облил едкой жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, нападения произошли 10 апреля. Сначала злоумышленник догнал на улице женщину и выплеснул ей в лицо из емкости неизвестную жидкость. Пострадавшая с ожогами глаз попала в больницу.

В этот же день на соседней улице мужчина облил из шприца несовершеннолетнюю девочку. Ее госпитализировали с химическим ожогом ноги.

Полицейские установили подозреваемого и задержали его на территории Люберецкого городского округа. В ближайшее время его доставят к следователям.

По данным СК, после нападения мужчины с химической жидкостью на женщину и несовершеннолетнюю девушку в Щелкове правоохранители завели уголовное дело.

Одна из пострадавших в комментарии «360» заявила, что у нее диагностировали химические ожоги лица, глаз и обеих рук. По словам девушки, мужчина подкрался к ней сзади и плеснул жидкость в лицо.

Женщины Щелково
12 апреля 2024, 19:56
Бывшего руководителя «Гостеха» арестовали в Москве
РИА «Новости»
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Тверской суд Москвы отправил под арест до 25 мая бывшего руководителя «Гостеха» Ярослава Демченко в рамках дела о хищении 38 миллионов рублей в «Сколково». Об этом РИА «Новости»рассказали в пресс-службе суда.

«Суд принял ходатайство стороны следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Демченко до 25 мая», - заявили в суде.

Бывший руководитель «Гостеха» проходит по статье об особо крупном мошенничестве. Согласно версии следствия, он имеет отношение к хищению 38 миллионов рублей, которые выделили на разработку платформы «Горизонт» для Минпросвещения России.

«По фиктивно выполненным работам 38 миллионов присвоили должностные лица, чем нанесли ущерб государству в особо крупном размере», - добавили в пресс-службе.

Сервис «Гостех» является платформой, на которой можно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы. Указ о ее создании в апреле 2023 года подписал президент Владимир Путин.

Тверской суд Москвы отправил под арест до 25 мая бывшего руководителя «Гостеха» Ярослава Демченко в рамках дела о хищении 38 миллионов рублей в «Сколково». Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

Хищения Суд Москва
12 апреля 2024, 19:36
Нападение с едкой жидкостью на жительниц Щелкова посчитали хулиганством
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Уголовное дело о хулиганстве завели после нападения мужчины, облившего химической жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девушку в городском округе Щелково. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.


Мать пострадавшей девушки заявила, что дочь уберегла одежда, а также присутствие свидетелей, поэтому сильных ожогов от едкой жидкости нет. Она подчеркнула, что нападавшего узнали жители поселка и эту информацию она намерена передать в полицию.

В ведомстве заявили, что 10 апреля неизвестный мужчина подошел к 16-летней девушке и вылил на нее химическую жидкость. В результате пострадавшая получила ожоги ног. В этом же районе злоумышленник напал на еще одну женщину и облил ее неустановленным веществом, после чего пострадавшая попала в больницу с ожогами лица и тела.

Поиском нападавшего занялись сотрудники полиции. Криминалисты допросят потерпевших и свидетелей в ближайшее время. Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль подмосковная прокуратура.

В пресс-службе ведомства уточнили, что оба нападения произошли в вечернее время в поселке Монино.

Госпитализированная после нападения в комментарии «360» заявила, что врачи диагностировали у нее химические ожоги лица, глаз и обеих рук. По ее словам, мужчина подкрался к ней сзади и плеснул жидкость в лицо.

В распоряжении «360» оказалось видео с моментом нападения.

Уголовное дело Прокуратура РФ Врачи Щелково Полиция Следственный комитет России

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