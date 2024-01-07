07 января 2024, 17:50

Оскорблявшего девушек в соцсети мигранта задержали в Москве

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Правоохранительные органы в Москве завели уголовное дело против уроженца Таджикистана, который опубликовал в соцсети оскорбительный для русских девушек видеоролик. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи ведут производство по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Правоохранители установили, что не позднее 9 декабря 2023 года уроженец Таджикистана на основании неприязненных отношений к группе лиц русской национальности в соцсети разместил видеоролик, который содержит признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности.

Силовики задержали фигуранта, с ним проводят следственные действия. Также СК начал проверку других роликов, которые снял подозреваемый. Его действиям дадут правовую оценку.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил завести дело против мигрантов , которые избили мужчину в Московской области.

Мигранты Следственный комитет России Москва
07 января 2024, 17:14
Школьники-лжеминеры из Мордовии стали фигурантами уголовного дела
РИА «Новости»
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Компания школьников в Мордовии пять раз перед Новым годом сообщала о якобы минировании учебного заведения, потому что приятелям не хотелось идти на уроки. Теперь против них возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, сообщения о якобы заложенных бомбах в Старошайговской школе рассылали шестеро 15-летних подростков.

Экстренные службы реагировали на информацию, проводили эвакуацию учеников. Собеседник Shot отметил, что письма на адреса школы поступали с конца ноября по конец декабря, в том числе в последний учебный день перед Новым годом.

Но каникулы лжеминерам продлить не удалось - их вычислили и задержали.

По данным Shot, по факту случившегося возбудили дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Выяснилось, что все школьники растут в благополучных семьях. Подростки рассказали, что просто устали ходить на занятия. Пока им избрали меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым. Праздничные выходные им пришлось проводить под усиленным контролем родителей.

Дети Школы
06 января 2024, 23:23
Изрезанный труп мужчины нашли в подвале на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Работник коммунальных служб обнаружил изрезанное тело мужчины в подвале многоэтажного дома в Москве. Об этом сообщили «Известия».

Согласно неофициальным данным, тело погибшего находилось в подвале дома на Щелковском шоссе. Мужчина скончался от множественных колото-резаных ран.

На теле погибшего есть татуировки, характер которых указывает на его криминальное прошлое. Правоохранители оперативно установили личности предполагаемых подозреваемых. В розыск объявили двух мужчин и женщину.

Ранее в Донском районе Южного административного округа Москвы в квартире обнаружили тело 68-летнего хозяина. Подозреваемым в убийстве стал его 33-летний знакомый. Пьяный молодой человек поссорился с пенсионером и несколько раз ударил его ножкой от стула. Травмы оказались смертельными.

Убийства Москва
06 января 2024, 19:28
СК решил изолировать избивших одноклассницу школьников из Нижнего Тагила
РИА «Новости»
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Расследованием уголовного дела об избитых учениках пятого класса школы в Нижнем Тагиле займется третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял историю под личный контроль. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В материалах дела отметили, что двое братьев 11 и 12 лет из семьи трудовых мигрантов из Азербайджана избили мальчика и девочку из пятого класса. Школьница получила серьезные травмы и попала в больницу.

В связи с тем, что подозреваемые еще не достигли возраста уголовной ответственности, следователи рассматривают вариант помещения их в центр временной изоляции несовершеннолетних.

Для этого в рамках расследования уголовного дела получат характеристику братьев, а также ознакомятся с данными судебно-медицинской экспертизы пострадавшей девочки. После изучения всех материалов примут решение о ходатайстве перед судом об избрании меры пресечения.

Также следователи организовали проверку работы сотрудников городского управления образования, комиссии по делам несовершеннолетних и других органов профилактики детских нарушений на предмет халатности.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявлял, что братьев уже поставили на учет в ПДН территориального ОВД. Также он отмечал, что полиция готова обратиться в суд для изоляции школьников.

Уголовное дело СК РФ Школьники Полиция
06 января 2024, 12:06
Боксер напал на полицейского в Кирове
РИА «Новости»
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Полицейский в Кирове стал жертвой нападения боксера прямо в отделении. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, 39-летнего спортсмена задержали еще 27 декабря. Заявление правоохранителям оставила его бывшая девушка, в жилье которой тот пытался пробраться.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину и отправили в камеру, ему светило несколько суток административного ареста.

Однако у боксера был свой план. Он попросился в туалет, 23-летний сержант открыл дверь, а спортсмен напал на сотрудника. Боксеру удалось вырваться и сбежать из отделения.

Спустя полчаса после побега мужчину задержали повторно. Теперь ему грозит несколько лет колонии за нападение на правоохранителя, следователи завели уголовное дело.

В ноябре московские полицейские задержали 37-летнего чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, он устроил стрельбу в ресторане на Шлюзовой набережной.

Спортсмены МВД РФ Полиция

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