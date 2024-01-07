Оскорблявшего девушек в соцсети мигранта задержали в Москве

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Следователи ведут производство по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Правоохранители установили, что не позднее 9 декабря 2023 года уроженец Таджикистана на основании неприязненных отношений к группе лиц русской национальности в соцсети разместил видеоролик, который содержит признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности.

Силовики задержали фигуранта, с ним проводят следственные действия. Также СК начал проверку других роликов, которые снял подозреваемый. Его действиям дадут правовую оценку.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил завести дело против мигрантов , которые избили мужчину в Московской области.