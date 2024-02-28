Оскорбившей участников СВО хозяйке кафе из Люберец грозит до 5 лет колонии

О возбуждении дела ранее сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве уточнили, что обращение к председателю ведомства Александру Бастрыкину разместили в Сети активисты одной из общественных организаций, которые сообщили о ситуации в кофейне в Люберцах.

Они указали, что владелица заведения не пускала в кафе участников СВО, а позже выложила пост с высказываниями экстремистского характера. Также заявители попросили проверить ее на причастность к финансированию ВСУ.

В соцсетях женщина заявляла, что отказала участнику СВО в обслуживании, потому что ей не понравилось его поведение.

«Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС», - заявила она.

На этот комментарий быстро обратили внимание правоохранители, установив личность владелицы кафе. В минувший понедельник суд оштрафовал ее на 45 тысяч рублей за комментарий с дискредитацией Вооруженных сил России.