22 апреля 2024, 20:45

Оскорбившего участников СВО блогера задержали в Пензе

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Сотрудники МВД и ФСБ в результате совместной операции задержали треш-стримера, который на видео оскорбил бойцов специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, правоохранительные органы выявили видеозапись с оскорблением военных в начале апреля.

«Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя», - уточнила Волк.

Во время задержания блогер объяснил свои действия алкогольным опьянением и извинился перед военнослужащими. Теперь подозреваемого отправят в Волгоград для проведения следственных действий.

В марте треш-стримера из Петрозаводска задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних. По версии следствия, блогер предлагал малолетней девочке интимную связь и совершал иные насильственные действия сексуального характера.

Задержания Пенза Военные ФСБ Видео Блогеры
22 апреля 2024, 21:11
Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве в Люблине
Прокуратура Москвы
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Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца всех фигурантов дела об убийстве москвича в Люблине. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По данным издания, в СИЗО отправятся Низами и Бахтияр Аббасовы - отец и дядя главного подозреваемого Шахина Аббасова. А также Нахид Гусейнов и Исахан Аббасов - они помогли соучастникам убийства скрыться на своих автомобилях. По решению суда, все фигуранты уголовного дела останутся под стражей до 18 июня 2024 года.

Ранее суд отправил СИЗО Шахина Аббасова , обвиняемого в умышленном убийстве. По данным следствия, Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли множественные удары руками и ножом молодому человеку, который сделал им замечание за неправильную парковку. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

Следователь сообщила, что отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого, чтобы «замять дело». Мать погибшего москвича, в свою очередь, рассказала, что ей и ее семье угрожали родственники обвиняемых.

Уголовное дело Убийства Суд Больницы Преступления СИЗО Аресты Москва
22 апреля 2024, 19:16
Мать убитого на парковке в Люблине москвича пожаловалась на угрозы
Пресс-служба Следственного комитета
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Родителям убитого из-за замечания на парковке 24-летнего москвича поступали угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу. Об этом «360» рассказала мать погибшего.

По ее словам, в день трагедии к ним в автомобиль пытался вломиться взрослый человек.

«Мы не знаем кто это был, он что-то кричал в открытое окно. Угрозы были, но прямым текстом их не озвучивали», - отметила женщина.

Собеседница «360» уточнила, что это произошло в первый день, когда произошло убийство сына. Позже ей поступил странный звонок с неизвестного номера.

«Прямой угрозы для жизни не было, но мягко намекнули, что любые действия с моей стороны могут расцениваться как негативные для моей семьи. Соответствующую информацию мы донесли до сотрудников полиции, все это уже расследуется», - добавила мать погибшего.

Уроженец Азербайджана Шахин Аббасов 17 апреля припарковал машину на тротуаре у подъезда многоэтажного дома на Краснодарской улице в районе Люблино, что не понравилось молодому парню. Он сделал замечание, в результате чего началась потасовка. Парень получил ранение в живот и скончался в больнице.

Замоскворецкий суд арестовал Аббасова до 18 июня по делу об умышленном убийстве. Свою вину он не признал.

Также в Москве задержали отца и друга подозреваемого по делу об убийстве из-за парковки. При обысках в доме предполагаемого убийцы нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

Убийства Суд Полиция Москва
22 апреля 2024, 18:59
Отца основного фигуранта дела об убийстве на парковке Москвы арестовали
Telegram
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Замоскворецкий суд отправил под арест Низами Аббасова, отца основного фигуранта резонансного дела об убийстве москвича на парковке. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчине предъявили обвинение по части № 2 статьи «Убийство».

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать обвиняемому Низами Аббасову меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июня», - сказала судья.

РИА «Новости» уточнило, что Аббасов - уроженец Азербайджанской ССР и гражданин России, проживал на Краснодарской улице. Он с трудом давал ответы на русском языке, в связи с чем судья спросила его, как мужчина сдавал экзамен для получения гражданства. Внятного ответа она не получила.

Следователь в ходе заседания сообщил, что Аббасов способствовал скрытию преступления и пытался помочь сыну избежать уголовной ответственности.

Убийство произошло 17 апреля в Москве, обвиняемый Шахин Аббасов ударил ножом молодого человека, который сделал ему замечание о парковке автомобиля. Пострадавший скончался в больнице. Суд арестовал фигуранта на два месяца.

Убийства Суд Москва
22 апреля 2024, 18:33
Стало известно о состоянии выжившего при нападении в Карачаевске полицейского
РИА «Новости»
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Одному из полицейских, пострадавшему при вооруженном нападении в Карачаево-Черкесии, требуется нейрохирургическая помощь. Об этом «Известиям» сообщила заместитель главного врача карачаевской больницы Лариса Батчаева.

«У него множественные непроникающие огнестрельные ранения головы и шеи. Нужна помощь нейрохирургическая», - уточнила она.

Сейчас медики делают все возможное для спасения мужчины. При необходимости пострадавшего переведут в республиканскую больницу, добавила Батчаева.

Преступники напали на наряд группы быстрого реагирования МВД в ночь на 22 апреля в Карачаевске. В результате стрельбы погибли два сотрудника полиции. Третьего полицейского доставили в больницу.

СК возбудил уголовное дело. Глава республики Рашид Темрезов сообщил, что в Карачаевске ввели план «Сирена» по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе по полицейским.

Уголовное дело Стрельба Полиция

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