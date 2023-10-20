Оскорбившего продавца ТЦ в Химках покупателя отправили под арест

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По словам Петровой, 13 октября продавщица одного из магазинов ТЦ на Ленинградском шоссе обратилась в дежурную часть и пожаловалась на словесный конфликт с покупателями. По словам женщины, посетители торговой точки вели себя неадекватно и оскорбляли ее.

Полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался мужчина 1993 года рождения.

«Химкинским городским судом Московской области ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», - добавила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД.

Петрова отметила, что полицейские составили на задержанного протокол по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В статье идет речь о наказании за мелкое хулиганство, сочетающееся с неповиновением законному требованию представителя власти или другого человека, охраняющего общественный порядок.