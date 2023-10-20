Оскорбившего продавца ТЦ в Химках покупателя отправили под арест
Покупателя, оскорбившего продавца в торговом центре в Химках, отправили под арест за нарушение общественного порядка. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Ее заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.
По словам Петровой, 13 октября продавщица одного из магазинов ТЦ на Ленинградском шоссе обратилась в дежурную часть и пожаловалась на словесный конфликт с покупателями. По словам женщины, посетители торговой точки вели себя неадекватно и оскорбляли ее.
Полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался мужчина 1993 года рождения.
«Химкинским городским судом Московской области ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», - добавила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД.
Петрова отметила, что полицейские составили на задержанного протокол по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В статье идет речь о наказании за мелкое хулиганство, сочетающееся с неповиновением законному требованию представителя власти или другого человека, охраняющего общественный порядок.