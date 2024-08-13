13 августа 2024, 16:44

Оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z оставили в колонии-поселении

РИА «Новости»
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Свердловский областной суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, которого ранее осудили на три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор без изменения по существу», - указали в инстанции.

В суде напомнили, что Неустроев в апреле 2023 года возле одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге «высказал угрозы» в адрес 11-летнего мальчика. Причиной агрессивного поведения стало то, что ребенок шел в шапке с символом специальной военной операции - буквой Z.

В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в грубом нарушении общественного порядка и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд Екатеринбург
12 августа 2024, 21:37
«Мавроди в юбке». Парикмахер из Дагестана обманула на клиентов и коллег на миллионы рублей
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Парикмахер из дагестанского города Избербаш Раиса Магарамова обманула около 100 человек, предлагая якобы выгодно вложиться в бизнес. От ее действий пострадали коллеги, друзья и клиенты. В беседе с 360.ru пострадавшие рассказали, как попались на уловки подозреваемой.

По словам одной из пострадавших, она познакомилась с Магарамовой в 2019 году в ее салоне красоты, когда пришла в качестве клиента. Между женщинами быстро установились дружеские отношения.

«В 2021 году Магарамова взяла у меня в долг 35 тысяч евро, чтобы вложить их в строительный бизнес. Выяснилось, что выплачивать она ничего не хотела и только кормила обещаниями. В итоге я узнала, что по этой схеме Раиса действовала уже давно. Мавроди в юбке», - отметила собеседница 360.ru.

Другая пострадавшая рассказала, что знакома с подозреваемой около 13 лет. За это время женщина занимала Магарамовой разные суммы денег, которые больше не увидела. По ее словам, от рук парикмахера пострадали не менее 100 человек.

Похожая история произошла и с другой жительницей Дагестана. Женщина познакомилась с Раисой в 2013 году. Та предложила ей вложить деньги в бизнес под процент. В итоге, получив миллион рублей, парикмахер перестала общаться и долг не отдавала.

Бывшая коллега Магарамовой также дала ей деньги под проценты в 2014 году и свои кредитные карты на сумму 300 и 400 тысяч рублей.

«Она их не закрывала и сумма долга увеличивалась. Потом Раиса попросила деньги под проценты. Она обещала их приумножить, но, в итоге, не вернула», - отметила женщина.

По данным источника 360.ru, следователи возбудили уголовное дело по девяти фактам мошенничества. Его расследование продолжается. В понедельник, 13 августа, мошенница предстала перед судом.

Ранее в Красноярском крае задержали жителя Железногорска, который обманул более 30 человек на общую сумму в 20 миллионов рублей.

Долги Уголовное дело Дагестан Мошенничество Женщины Деньги
12 августа 2024, 20:18
Трепова попала в тюремную больницу
РИА «Новости»
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Осужденную за теракт против военкора Владлена Татарского Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии. Это произошло на фоне сильной депрессии и раскола личности, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в начале прошлой недели Трепову этапировали в ИК-2, которая находится рядом с поселком Явас. Спустя несколько дней она оказалась в лечебном исправительном учреждении № 3. Сейчас муж осужденной пытается выяснить у руководства колонии, что с ней случилось.

В январе суд назначил Дарье Треповой 27 лет в исправительной колонии общего режима, также ее обязали заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Девушке предъявили обвинения по трем статьям.

Теракт, жертвой которого стал Владлен Татарский, произошел в апреле 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. За организацией преступления стояли спецслужбы Украины.

Санкт-Петербург Больницы Преступления Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
12 августа 2024, 20:04
Генералу Попову не рассказали об увольнении в запас
РИА «Новости»
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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не знал о своем досрочном увольнении в запас с воинской службы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

По словам правозащитника, никаких уведомлений он и его подзащитный не получали. Ранее в Сети якобы появилась копия постановления министра обороны России Андрея Белоусова об увольнении Попова в запас.

Следователи обвинили генерала в хищении. По предварительным данным, Попов похитил у военно-гражданской администрации Запорожской области изделия металлопроката на сумму более 114 миллионов рублей.

Свою вину он не признал. Позже Попову предъявили обвинение в служебном подлоге. Также в деле есть еще один фигурант - генерал-лейтенант Олег Цоков.

На прошлой неделе суд оставил бывшего командующего 58-й армией под домашним арестом до 11 октября.

Хищения Россия Аресты
11 августа 2024, 10:55
Здание судебных приставов нашли среди арестованных объектов замглавы ГУ МЧС по Кубани
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России обнаружила здания межрайонных отделов судебных приставов среди арестованных активов заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации силовиков, фигурант в 2014 году приобрел участок земли с нежилым зданием площадью свыше шести тысяч квадратных метров на улице Ставропольской участок в Краснодаре, после чего начал сдавать его в аренду.

«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генеральная прокуратура потребовала изъять объект и обратить его в доход государства», - отметил источник.

Кроме того, на счетах Симоненко и его родственников обнаружили 250 миллионов рублей, а также более 20 автомобилей и 50 объектов недвижимости, которые он приобрел на незаконные доходы.

Ранее Симоненко этапировали в Москву из Краснодара , Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Генпрокуратура РФ Коррупция

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