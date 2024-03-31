Оружие задержанных боевиков в Дагестане показали на видео

Читайте нас в:

На опубликованных кадрах видно, как силовики проникают в квартиру, где находились преступники. Там обнаружили стрелковое оружие и самодельное взрывное устройство. Для его обследования привлекли специалиста-взрывотехника.

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органы безопасности задержали троих бандитов, которые планировали совершить ряд преступлений террористической направленности», - сообщил представитель информационного центра НАК Михаил Романов.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее отмечал, что боевиков удалось выявить в связи с усилением мер безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.