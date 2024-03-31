31 марта 2024, 15:29

Оружие задержанных боевиков в Дагестане показали на видео

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Сотрудники органов безопасности в воскресенье задержали в Дагестане трех человек по подозрению в подготовке террористических актов. Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал оперативное видео проведения задержания.

На опубликованных кадрах видно, как силовики проникают в квартиру, где находились преступники. Там обнаружили стрелковое оружие и самодельное взрывное устройство. Для его обследования привлекли специалиста-взрывотехника.

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органы безопасности задержали троих бандитов, которые планировали совершить ряд преступлений террористической направленности», - сообщил представитель информационного центра НАК Михаил Романов.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее отмечал, что боевиков удалось выявить в связи с усилением мер безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Дагестан Терроризм Преступления ФСБ
31 марта 2024, 10:26
Задержанные в Дагестане боевики планировали теракты
РИА «Новости»
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Трое боевиков, которых задержали в Дагестане в ходе КТО, планировали теракты. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

Боевиков заблокировали в квартирах жилых домов в Каспийске и Махачкале. Жителей близлежащих зданий эвакуировали.

Во время осмотра места задержания преступников сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

В начале марта силовики ликвидировали шестерых боевиков - приверженцев ИГИЛ* в Карабулаке в Ингушетии. На время проведения операции на части территории города вводили режим КТО.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.

Дагестан Терроризм ФСБ
31 марта 2024, 10:00
Троих боевиков задержали во время КТО в Дагестане
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы во время проведения контртеррористической операции в отдельных районах Дагестана задержали троих боевиков. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

Утром в воскресенье НАК сообщил, что спецназ заблокировал террористов в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы. В районе проведения операции ввели режим КТО.

«В рамках проведенной сегодня утром в Каспийске и Махачкале контртеррористической операции под руководством оперативного штаба НАК органы безопасности задержали троих бандитов, которые планировали совершить преступления террористической направленности», - заявили в НАК.

В ходе осмотра мест задержания фигурантов силовики обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

Ранее в Сети появилось видео из Каспийска , где спецназовцы блокировали террористов в квартире одного из домов.

Дагестан ФСБ
30 марта 2024, 23:56
МВД переобъявило в розыск активистку Мисик, оправдавшую убийство Татарского
РИА «Новости»
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МВД заново объявило в розыск активистку Ольгу Мисик, которую обвиняли в оправдании терроризма за пост об убийстве военкора Владлена Татарского. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В базе содержатся две карточки на Ольгу Мисик. В одной из них указано, что подозреваемая переобъявлена в розыск. В карточках написано, что активиста разыскивается по статье Уголовного кодекса, но не уточняется, по какой именно.

В октябре прошлого года следователи возбудили уголовное дело о призывах к терроризму против Ольги Мисик. Полиция провела обыск в доме отца активистки. Поводом для преследования стал пост Мисик в соцсети X, в котором она оправдывала убийство Дарьей Треповой военкора Владлена Татарского в Петербурге. В марте Мещанский суд Москвы заочно арестовал активистку.

Уголовное дело Убийства Суд Терроризм Полиция Москва
30 марта 2024, 23:29
Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» имел высшее образование и работал на стройке
РИА «Новости»
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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» имел высшее образование и работал на стройке в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, подозреваемый Назримада Лутфуллои получил высшее образование в Таджикистане. В Москве он работал на стройке, но за неделю до теракта уволился.

Подозреваемый не был судим, семьи у него не было. После увольнения со стройке заселился в хостел у метро «Щелковская». Соседям он сказал, что нашел краткосрочную подработку за 30 тысяч рублей - убирать мусор.

Суд арестовал Назримада Лутфуллои до 22 мая. Следователи нашли его связь с террористами, напавшими на «Крокус». В Таджикистане его родственников допрашивают местные полицейские.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта. Они расстреливали посетителей и сотрудников концертного зала, после чего подожгли здание.

Жертвами теракта стали 144 человека.

Суд Таджикистан Теракт в «Крокусе»

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