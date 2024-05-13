13 мая 2024, 09:39

Орудовавших в Москве и спонсировавших ВСУ телефонных мошенников задержали

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Полиция задержала девять человек по подозрению в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей. Они обманывали жителей Москвы, а часть вырученных средств тратили на поддержку Вооруженных сил Украины, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Телефонные мошенники, по ее словам, разыгрывали похищение. Они втирались в доверие к потерпевшим, используя открытые сведения об их родственниках, убеждали взять кредиты, перевести эти деньги на указанные счета, а потом уехать в другой регион и не выходить на связь с семьей. Волк уточнила, что пока обманутый прятался, у членов его семьи тоже вымогали деньги - за то, чтобы якобы похищенному сохранили жизнь.

«Задержали девять жителей разных регионов нашей страны. В зависимости от роли каждого они подозреваются в создании преступного сообщества, участии в его деятельности, мошенничестве и вымогательстве», - сообщила она.

Уголовное дело возбудили по семи эпизодам мошенничества на сумму более 50 миллионов рублей. Полиция выяснила, что часть полученных преступным путем денег тратили на спонсирование ВСУ. Волк сообщила, что некоторые участники банды находились за границей, и их объявят в международный розыск.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Деньги Полиция
12 мая 2024, 18:32
Еще три человека умерли в Астрахани после отравления неизвестным веществом
РИА «Новости»
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Следственный комитет по Астраханской области завел новое уголовное дело по факту смерти трех жителей Астрахани после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи начали производство по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По данным правоохранителей, в период с 9 по 11 мая трое мужчин скончались на территории дома в Ленинском районе Астрахани после употребления наркотиков.

Предварительная причина смерти - отравление неизвестным веществом, погибшими стали трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет.

«Следствие проводит необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - заявили в СК.

В пятницу, 10 мая, в Астрахани завели уголовное дело по факту смерти пяти человек, причиной также стало отравление неизвестным веществом.

Уголовное дело Следственный комитет России
12 мая 2024, 17:02
Водитель упавшего в Мойку автобуса незаконно регистрировал мигрантов
РИА «Новости»
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Водитель упавшего в реку Мойку автобуса Рахматшох Курбонов незаконно ставил на учет мигрантов. Против него начали еще одно уголовное производство, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В ходе расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи проверили водителя на соблюдение миграционного законодательства. Оказалось, что мужчина поставил на учет в своей квартире не менее 10 мигрантов.

Следственные органы возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России.

Днем 12 мая Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Курбонова на два месяца. Мужчина будет находиться под стражей до 9 июля 2024 года. Известно, что у водителя российское гражданство, судимостей у него раньше не было.

Санкт-Петербург Уголовное дело Автобусы
12 мая 2024, 13:44
Водителя утонувшего в Мойке автобуса арестовали на 2 месяца
РИА «Новости»
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Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал до 9 июля водителя рухнувшего в реку Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд избрал Курбонову заключение под стражу до 9 июля 2024 года», - заявили в суде.

Защита фигуранта настаивала на запрете определенных действий или домашний арест. Его представили указывали на нарушение работодателем трудовых прав Курбонова, а также отсутствие заключения об исправности или неисправности ТС в деле.

Также они отмечали, что Курбонов является гражданином России, не судим, у него ипотека и трое детей. В ходе допроса обвиняемый раскаялся в содеянном и заявил, что полностью признает свою вину и приносит извинения родственникам пострадавших.

Курбонова ранее предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Суд Автобус упал в Мойку в Петербурге
12 мая 2024, 10:12
Громкое преступление 20-летней давности раскрыли в Москве
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Следователи в Москве раскрыли совершенное в 2004 году убийство, сопряженное с грабежом. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, 5 июня 2004 году мужчина проник в помещение ювелирной мастерской в торговом центре на Открытом шоссе, дождался, пока все сотрудники покинут ТЦ, и попытался сбить замок торгового зала топором.

На звук сработавшей сигнализации вышла охранник ТЦ. Злоумышленник нанес ей множественные удары по голове, женщина скончалась на месте.

Следователи и криминалисты совместно с оперативниками МВД проанализировали данные по делу и установили причастность к преступлению 43-летнего жителя Белгорода. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение, в ходе допроса мужчина признал вину. Суд избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В апреле в Москве раскрыли убийство девушки в Измайловском парке в 2012 году.

Убийства Ограбления Следственный комитет России Москва

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