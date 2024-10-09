«Органы разберутся». Алаудинов заступился за своего адвоката

«К задержанию Дениса Шапиро отношусь абсолютно спокойно. Если он виновен, то соответствующие органы разберутся. Однако еще никто не отменял презумпцию невиновности», - сказал он.

Алаудинов подтвердил, что Шапиро работал одним из адвокатов по делу об отравлении в феврале 2023 года. Командир «Ахмата» заявил, что даже в случае обвинительного приговора он останется благодарным адвокату за помощь бойцам на линии боевого соприкосновения, и призвал воздержаться от спекуляций на тему его задержания.

Замоскворецкий суд Москвы заключил Шапиро под стражу по делу о мошенничестве на сумму около 110 миллионов рублей.

«Известия» сообщили, что кроме работы с Алаудиновым по поводу покушения он также защищал интересы спецназа «Ахмат» и требовал возбудить дело о дискредитации армии после попавшей в интернет информации о конфликте в подразделении.