Организаторы фальшивого обменника в Москве похитили почти 10 миллионов рублей

По данным ведомства, мужчина в соцсетях нашел подработку в сфере строительства. Он написал потенциальному работодателю, а тот предложил заработать деньги, создав нелегальный пункт обмена валюты. Договорившись о сделке, инициатор передал «сотруднику» с помощью закладки паспорт на чужое имя, деньги на аренду и ремонт помещения, а также телефон для связи.

Исполнитель снял в столице «офис» с черным выходом, используя чужие документы, и провел в нем ремонт. Второй выход он замаскировал построенной стеной с окном и купюроприемником. Затем создал обстановку обменника с мебелью, машинкой для пересчета денег и специально купленной пачкой ненастоящих долларов.

Позже подельник сообщил о двух мужчинах, которые хотят купить валюту. Соучастник встретил их и провел в подготовленное помещение. Сам зашел за стену, где якобы стояла касса, показал заранее подготовленный муляж валюты и взял деньги для обмена. Под предлогом убрать купюры он вышел через черный ход, забрав более чем 9,5 миллиона рублей. После этого злоумышленник отдал выручку инициатору, а миллион оставил себе в качестве зарплаты.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в Ростове-на-Дону, ему предъявили обвинение и арестовали. Прокуратура взяла на контроль дальнейшее расследование дела.

Ранее участник «Своей игры» лишился кошелька с валютой на шопинге в московском ТЦ. Общая сумма ущерба составила 259 тысяч рублей.