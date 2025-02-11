11 февраля 2025, 16:44

Организаторов незаконной миграции поймали в Крыму

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Силовики поймали в Севастополе организаторов канала незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по республике Крым.

Правоохранители установили, что в 2024 году генеральный директор предприятия, занимавшегося строительством на объекте Севастопольского государственного университета, поручил своему водителю собрать бригаду работников из числа граждан республик Средней Азии.

Мужчина нашел подходящие кандидатуры, после чего попросил свою знакомую-юриста за вознаграждение помочь фиктивно поставить работников на миграционный учет и оформить им трудовые патенты.

Юрист подготовила фиктивные документы, а затем привлекла к схеме свою знакомую - специалиста-эксперта отдела внутренней миграции отдела полиции по Гагаринскому району Севастополя. Та приняла пакеты документов. В итоге на территории России начали нелегально работать больше 500 мигрантов.

Против всех четырех членов преступной группы завели уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее в Москве поймали организаторов незаконной миграции. Подозреваемые вели деятельность под видом оказания парикмахерских услуг и ремонта телефонов.

Уголовное дело Мигранты Крым ФСБ Севастополь Полиция
11 февраля 2025, 17:07
Соседка рассказала о заказавшей убийство бывшего мужа московской пенсионерке
РИА «Новости»
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Задержанная за организацию убийства мужа из-за раздела имущества московская пенсионерка с супругом никогда не ссорилась. Об этом 360.ru рассказала ее соседка. Она пояснила, что семья вела тихий и спокойный образ жизни, вырастив взрослого сына.

Женщина подчеркнула, что у пары было несколько квартир в Московской области, и поверить в то, что из-за недвижимости пенсионерка заказала убийство мужа, очень сложно.

«В последний раз я ее видела недели три назад. Она приходила только платежки забирать, но иногда оставалась ночевать», - заявил соседка.

Она добавила, что бывшие супруги работали на административных должностях, поэтому откуда взялись пять миллионов для киллера, непонятно.

О задержании пенсионерки, которая занялась поиском киллера для своего супруга сообщила пресс-служба московского управления СК. В ведомстве пояснили, что сначала женщина обратилась к частному детективу, которого наняла для сбора информации о муже.

В ходе общения со специалистом заказчица пояснила, что находится в стадии развода и хочет забрать все совместно нажитое имущество себе. Для реализации своего плана она ищет киллера, который отравит супруга.

Детектив согласился выполнить заказ за пять миллионов рублей. Получив аванс, он сообщал пенсионерке ложную информацию, а после инсценировал убийство.

Женщину задержали во время передачи оставшихся денежных средств. Криминалисты возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству.

Уголовное дело Пенсионеры Москва
11 февраля 2025, 13:17
Более 20 терактов предотвратили в России с начала года
РИА «Новости»
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В 2025 году в России предотвратили 23 теракта. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

\"Силовые структуры с начала 2025 года предотвратили 23 теракта, подготовка значительной части из них осуществлялась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО\", - заявили в НАК.

Кроме того, силовики пресекли террористическую деятельность 224 лиц - двух главарей, 87 боевиков и более ста пособников. В НАК добавили, что правоохранители ликвидировали 11 тайников с оружием, боеприпасами и СВУ.

Терроризм Россия
11 февраля 2025, 11:36
На Алтае с экс-полицейского взыскали 2,4 млн рублей неподтвержденных доходов
РИА «Новости»
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Прокуратура Алтайского края взыскала с бывшего полицейского и его супруги 2,4 миллиона рублей неподтвержденных доходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Иск в суд поступил после прокурорской проверки. Правоохранители установили, что 2,4 миллиона рублей поступила на банковский суд подозреваемого и его жены, но законность получения средств они подтвердить не смогли. Общая сумма поступлений превысила официальный доход супругов за последние два года.

Прокурор направил исковое заявление в Чемальский районный суд о взыскании подозрительных накоплений в доход бюджета.

Ранее стало известно, что в 2024 году в суды поступили более семи тысяч исков о взыскании 1,5 миллиарда рублей с владельцев банковских карт, на которые первично переводили похищенные мошенниками деньги. Прокуратуре удалось их взыскать.

Прокуратура РФ Полиция
11 февраля 2025, 11:05
Появилось видео задержания стрелка, лишившего глаза бойца ММА Крайнова
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Полиция Краснодарского края задержала подозреваемого в стрельбе в 29-летнего мужчину в одном из развлекательных заведений в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

ЧП произошло ночью 9 февраля. В ходе результате оперативных мероприятий на посту ДПС «Успенском» госавтоинспекторы остановили автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, под управлением 32-летнего жителя Чеченской Республики «Водителя и 34-летнего пассажира, причинившего ранение мужчине в краевой столице, задержали. При досмотре транспортного средства обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом, а также магазин и 18 патронов к нему, - отметили в МВД.

Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Пострадавшим оказался боец смешанного стиля Руслан Крайнов. Клуб «Нарт» в соцсети Instagram* отметил, что спортсмен лишился глаза, ему потребуется операция. Крайнов за карьеру провёл пять боёв и одержал пять побед.

В начале февраля неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Задержания Краснодар

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