Организаторов незаконной миграции поймали в Крыму

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Правоохранители установили, что в 2024 году генеральный директор предприятия, занимавшегося строительством на объекте Севастопольского государственного университета, поручил своему водителю собрать бригаду работников из числа граждан республик Средней Азии.

Мужчина нашел подходящие кандидатуры, после чего попросил свою знакомую-юриста за вознаграждение помочь фиктивно поставить работников на миграционный учет и оформить им трудовые патенты.

Юрист подготовила фиктивные документы, а затем привлекла к схеме свою знакомую - специалиста-эксперта отдела внутренней миграции отдела полиции по Гагаринскому району Севастополя. Та приняла пакеты документов. В итоге на территории России начали нелегально работать больше 500 мигрантов.

Против всех четырех членов преступной группы завели уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее в Москве поймали организаторов незаконной миграции. Подозреваемые вели деятельность под видом оказания парикмахерских услуг и ремонта телефонов.