30 ноября 2024, 15:03

Организатора заграничных ЛГБТ-туров задержали в Москве

Pxhere
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Московские правоохранители задержали организатора заграничных ЛГБТ*-туров «Мен Тревел». У него сорвалось новогоднее путешествие в Египет, сообщил Telegram-канал Shot.

Бизнесмен открыл туристический клуб для мужчин, первый такой тур состоялся в марте. Когда желающих отправиться в ЛГБТ*-путешествие стало больше, предприниматель провел еще несколько поездок по России и за рубежом.

На новогодние праздники владелец «Мен Тревела» тоже запланировал гей*-тур, но путешествие сорвалось: мужчину задержали полицейские. Против него возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Сумма наказания составила три миллиона рублей.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Путешествия ЛГБТ Москва
29 ноября 2024, 12:06
Минобороны решило взыскать с производителя средств борьбы с БПЛА 57,5 млн рублей
РИА «Новости»
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Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы иск на 57,5 миллиона рублей к ОАО «Владимирский завод „Электроприбор“», которое производит средства борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили ТАСС в суде.

«Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 миллионов 502 тысячи 195 рублей», - заявили журналистам.

В суде отметили, что обращение приняли к производству. Других подробностей дела не раскрыли.

Ранее Минобороны подало иск на 38 миллионов рублей к пермскому телефонному заводу «Телта», руководство которого фигурирует в деле о коррупции начальника ГУ связи ВС генерала Вадима Шамарина. По данным следствия, гендир и главбух пермской компании в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го передали Шамарину 36 миллионов рублей за общее покровительство.

Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы иск на 57,5 миллиона рублей к ОАО «Владимирский завод „Электроприбор“», которое производит средства борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Суд Беспилотники Заводы Москва
29 ноября 2024, 11:32
В деле экс-министра спорта Дагестана появилась «гимринская» бандгруппа
Freepik
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Незаконное вооруженное формирование фигурирует в уголовном деле экс-главы Кизилюрта и бывшего министра физкультуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты ознакомились с судебными документами, согласно которым речь идет о «гимринской» бандгруппе.

Магомедова задержали осенью прошлого года, против него завели уголовное дело о растрате. Позже бывшего чиновника обвинили в содействии терроризму с использованием служебного положения, бандитизме и расправе над двумя и более людьми.

Ранее стало известно о задержании в Махачкале бывшего вице-премьера Дагестана Магомедгусена Насрутдинова. С чем было связано его задержание, СМИ, сообщившие об этом, не раскрыли.

Задержания Уголовное дело Дагестан Чиновники
27 ноября 2024, 22:06
Момент стрельбы рядом с «Кофеманией» в центре Москвы попал на видео
Freepik
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре российской столицы. Этот момент попал на видео, силовые структуры взяли происшествие на контроль, сообщила пресс-служба московской прокуратуры в своем официальном Telegram-канале.

Стрельба началась рядом с «Кофеманией» на Большой Никитской улице. Предварительно, конфликт произошел между посетителями кофейни.

К настоящему моменту известно об одном пострадавшем. Участники происшествия успели скрыться до приезда полиции. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили на месте несколько оружейных гильз.

В ведомстве подчеркнули, что стрельба велась, предположительно, из травматического оружия. Ход процессуальной проверки контролирует прокуратура Центрального административного округа (ЦАО).

Ранее житель Подмосковья ранил подростка из АК-74. В отношении агрессора завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Стрельба Видео Полиция Москва
27 ноября 2024, 17:20
Возможного убийцу школьницы в свинарнике обвинили в надругательстве над ней
РИА «Новости»
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Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в свинарнике в Красноярском крае мог надругаться над ней, когда она уже была без сознания. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным следствия, мужчина враждовал с отцом погибшей и хотел ему отомстить. Напившись, он пришел к постройке со свиньями, где встретил девушку. Подозреваемый несколько раз ударил ее палкой по голове, и она потеряла сознание. После этого он изнасиловал девушку, забрал телефон, палку и ушел, добавили в СК.

Мужчина признал вину. Решается вопрос о мере пресечения.

Погибшая истекла кровью после множественных укусов свиней, поэтому изначально следствие предполагало, что произошел несчастный случай. Тело девушки нашел ее молодой человек.

Уголовное дело Убийства Преступления Следственный комитет России Красноярский край

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