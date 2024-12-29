29 декабря 2024, 18:04

Организатора заграничных гей-туров нашли мертвым в московском СИЗО

РИА «Новости»
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Директора туристического клуба «Мен тревел» Андрея Котова*, организовывавшего ЛГБТ**-путешествия, обнаружили мертвым ночью в СИЗО «Водник». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Котов* организовывал путешествия для мужчин, первый гей-тур состоялся в марте. Подозреваемого задержали по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Суд арестовал фигуранта уголовного дела на два месяца. Вину подсудимый не признал.

Информацию о смерти Котова* РИА «Новости» подтвердили в правоохранительных органах. По предварительным данным, правоохранители обнаружили порезы на теле арестованного.

Полиция задержала владельца «Мен тревел» перед новым путешествием, которое он планировал провести в новогодние праздники. Мужчина организовывал туры как по России, так и по другим странам.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

ЛГБТ СИЗО
29 декабря 2024, 09:56
Главу отдела управления Росприроднадзора арестовали за взяточничество
РИА «Новости»
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Замоскворецкий районный арестовал начальника отдела межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщил ТАСС.

По его данным, подсудимый признал вину и сотрудничает со следствием. Фигурантами уголовного дела о коррупции стали еще два человека. По версии следствия, они дали чиновнику взятку в апреле 2024 года.

Ранее во взяточничестве заподозрили двух сотрудников Федерального агентства железнодорожного транспорта. Их задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

По версии обвинения, один из подозреваемых вымогал деньги у руководителя коммерческой фирмы за оформление аккредитации в качестве подразделения транспортной безопасности. Второй задержанный выступал в качестве посредника для передачи взятки. Обоих подозреваемых арестовали.

Суд Коррупция Чиновники
28 декабря 2024, 17:15
Подозреваемая в убийстве жительница Котласа в последнее время вела себя странно
РИА «Новости»
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Задержанная по подозрению в убийстве своих детей жительница Котласа в последнее время вела себя необычным образом. Об этом 360.ru рассказала ее знакомая, ребенок которой ходил в тот же детский сад, что и дочь подозреваемой.

Она сообщила, что семья женщины не выглядела неблагополучной.

«Хорошая семья с виду, тихая, спокойная», - отметила собеседница 360.ru.

Незадолго до убийства детей в семье у подозреваемой возникли какие-то проблемы, заявила она.

«В последнее время видно, что с ней что-то происходит, что между ними какие-то напряженные отношения, но с кем не бывает», - добавила знакомая вероятной убийцы.

По ее словам, новость о расправе над детьми стала для всех полной неожиданностью.

«Все родители просто в шоке, все мамы плачут. Мы не можем понять, как это произошло», - подчеркнула она.

Правоохранители обнаружили в квартире в Котласе трупы трехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика. В убийстве детей заподозрили их мать - местную жительницу 1995 года рождения. Правоохранители задержали ее в Архангельской области. По версии следствия, женщина утопила собственных детей в ванной.

Убийства Дети Архангельская область
28 декабря 2024, 14:51
Все убитые под Тверью дети родились в России
Пресс-служба Следственного комитета
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Все четыре убитых СНТ Межурка Тверской области ребенка родились в Твери. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в частном доме нашли тела четырех детей: троих мальчиков 2017, 2019 и 2021 года рождения, а также девочку 2023 года рождения. Все они являлись гражданами России.

В убийстве детей заподозрили их 37-летнего отца - выходца из Таджикистана. Мужчина вел себя неадекватно и пытался свести счеты с жизнью. Telegram-канал Mash сообщил, что поводом для расправы могли стать подозрения о неверности супруги. Также в Сети появлялась версия о том, что подозреваемый действовал под наркотиками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Всего в семье было шестеро детей. Во время убийства в доме также находились жена подозреваемого и его брат.

Убийства Преступления Массовое убийство детей под Тверью
28 декабря 2024, 13:45
Появилось видео из дома под Тверью, где убили 4 детей
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На месте убийства четырех детей в СНТ под Тверью продолжают работать следователи. Кадры с места трагедии оказались в распоряжении 360.ru.

На видео можно увидеть окровавленный ковер, простыни и одеяла.

По неуточненной информации, трех мальчиков и девочку убил собственный отец - выходец из Таджикистана, получивший российское гражданство.

Погибшим не было и семи лет. После расправы над детьми мужчина попытался свести счеты с жизнью.

Сейчас подозреваемый находится в реанимационном отделении больницы. Против него возбудили уголовное дело. Матери убитых детей тоже потребовалась медицинская помощь.

По данным следователей, в семье воспитывали шестерых детей. Ни у отца, ни у его родных не было проблем с законодательством. Как рассказали соседи, за несколько дней до происшествия глава семейства вел себя странно, возможно, был под наркотиками.

Уголовное дело Дети Семья Видео Россия Мужчины Следственный комитет России Таджикистан

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