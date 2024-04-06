06 апреля 2024, 17:57

Организатора ячейки «Свидетели Иеговы» арестовали в Петрозаводске

Пресс-служба Следственного комитета
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Жителя Петрозаводска заподозрили в том, что он участвовал в деятельности организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Республике Карелия.

По данным правоохранителей, мужчина с 2021 по 2024 годы руководил ячейкой организации. Он привлекал новых людей, а также проводил коллективные собрания, в рамках которых обсуждали идеологию и запрещенную литературу.

Главу ячейки задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело. Россиянин не признал вину и отказался давать показания. Суд арестовал подозреваемого.

В марте Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор девятерым участникам организации «Свидетели Иеговы»*. Они проведут в колонии общего режима от трех до семи лет.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Уголовное дело Суд Россия Мужчины
06 апреля 2024, 19:16
Житель Ивановской области накачал годовалого сына наркотиками
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Жителя Кинешмы заподозрили в покушении на убийство малолетнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ивановской области.

По версии следствия, 31-летний житель Кинешмы ввел в организм годовалого сына наркотик. Мальчик потерял сознание, его доставили в больницу, а затем поместили в реанимацию. Мать ребенка в это время была на работе.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. С места преступления изъяли предметы, имеющие доказательственное значение по делу.

Как выяснилось, подозреваемый привлекался к уголовной ответственности по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление запрещенных веществ».

Ранее двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками. Мать оставила дочь с сожителем ненадолго, а затем на прогулке заметила, что девочка ведет себя странно. Родительница вызвала бригаду скорой помощи.

Наркотики Уголовное дело Убийства Дети Россия Мужчины
06 апреля 2024, 19:04
Гендиректора «Телеспорт груп» Макаренко отправили под домашний арест
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Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Бизнесмена обвинили в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Ему инкриминировали махинации, связанные с трансляцией спортивных мероприятий.

Подозреваемого отправили под домашний арест на 30 суток - до 4 мая 2024 года.

Ранее Таганский суд Москвы рассмотрел ходатайство следователей об аресте имущества блогера Аяза Шабутдинова. Деньги на банковских счетах молодого человека, а также его сбережения, которые правоохранительные органы изъяли во время обысков, арестовали.

Подозреваемого оставили в СИЗО до 16 апреля. Ранее ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд Мошенничество Аресты Деньги Москва
06 апреля 2024, 17:24
Полиция проверят башкирских экзорцистов, которые поджигали людей
Freepik
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Сотрудники МВД организовали проверку в отношении супругов из Башкирии, которые поджигали людей «для изгнания дьявола». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодая жена называет себя «белой ведьмой» и «матерью огня». Она и ее муж за деньги проводят сеансы в городе Октябрьский в арендованном офисе. Стоимость услуги - 40 тысяч рублей.

Для проведения ритуала, якобы изгоняющего бесов, супруги обливают людей спиртом, поджигают их и ведут беседы. В прайс-листе у экзорцистов есть обучение своему «искусству». Цена достигает 160 тысяч рублей.

На пару пожаловались пользователи Сети, которые увидели в интернете жуткие видео с подожженными людьми.

Во Владимирской области полиция задержала троих подростков. Их заподозрили в похищении и поджоге сверстника.

Интернет Башкирия Полиция
06 апреля 2024, 13:36
Обвиняемого в нападении на мурманского губернатора арестовали
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Суд Кировска на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вердикт огласили во время выездного заседания в больнице, где лежит злоумышленник, раненный при задержании.

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня», - постановил судья Александр Тимченко.

Обвиняемого отвезли в ту же больницу, где оперировали Чибиса. Возле палаты дежурят охранники.

Во время судебного заседания задержанный утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он извиниться перед губернатором.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Глава Мурманской области получил ранение ножом в живот. Его немедленно прооперировали и оставили в реанимации. Правоохранители задержали и допросили подозреваемого - 42-летнего жителя Апатитов. Он заявил, что не был знаком с главой региона, но испытывал к нему неприязнь.

Суд Аресты

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