Организатора вооруженной банды в Москве приговорили к 17 годам колонии

По данным ведомства, группа из пяти мужчин совершила три нападения в период с сентября по декабрь 2018 года. Так, в ноябре банда во время вооруженного ограбления похитила деньги и имущество на сумму более трех миллионов рублей. В декабре того же года украли у человека деньги и имущество на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Кроме того, в сентябре 2019 года под руководством Давлатзоды злоумышленники избили мужчину молотками и похитили его имущество стоимостью более трех миллионов рублей. Потерпевший скончался от полученных травм.

После этого глава банды успел уехать из России и попал в международный розыск. Затем он изменил свои личные данные и вернулся в страну, где и был задержан.

Давлатзоду признали виновным в незаконном обороте оружия, разбое, совершенном организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, руководстве бандой и убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений.

Суд приговорил мужчину к 17 годам заключения в колонии строгого режима и оштрафовал на два миллиона рублей.

Ранее в Подмосковье задержали группу диверсантов, которые в течение года поджигали электропоезда.