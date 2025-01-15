Организатора убийства вора в законе Япончика заочно приговорили к 21,5 года

Находящегося в международном розыске Илью Симонию заочно приговорили к 21,5 года колонии строгого режима за убийство в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик. Как сообщило РИА «Новости» , такое решение вынес Московский городской суд.

По данным следствия, Симония нанял группу из пяти киллеров для убийства Иванькова в рамках передела сфер влияния среди криминальных авторитетов. Операцию по ликвидации противника он начал еще в апреле 2009 года.

Киллеры установили наблюдение за потенциальной жертвой. Они выяснили, что Иваньков является частым посетителем ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе и установили там засаду.

Покушение на Япончика киллеры совершили 28 июля. Но криминальный авторитет выжил и попал в больницу, где умер только 9 октября.

Следователи задержали только трех участников покушения, которые получили от 14 до 16 лет колонии строгого режима. Еще двоих арестовали заочно. Вместе с заказчиком преступления Симонией они находятся в международном розыске.

В конце октября прошлого года власти Албании экстрадировали в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова, известного как Вова Бандит. В начале 90-х он руководил криминальными группировками Москвы. В 2020 году против вора в законе завели уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии. Но рецидивист сбежал из-под домашнего ареста и уехал из страны.