15 января 2025, 17:46

Организатора убийства вора в законе Япончика заочно приговорили к 21,5 года

РИА «Новости»
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Находящегося в международном розыске Илью Симонию заочно приговорили к 21,5 года колонии строгого режима за убийство в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик. Как сообщило РИА «Новости», такое решение вынес Московский городской суд.

Находящегося в международном розыске Илью Симонию заочно приговорили к 21,5 года колонии строгого режима за убийство в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного под кличкой Япончик. Как сообщило РИА «Новости» , такое решение вынес Московский городской суд.

По данным следствия, Симония нанял группу из пяти киллеров для убийства Иванькова в рамках передела сфер влияния среди криминальных авторитетов. Операцию по ликвидации противника он начал еще в апреле 2009 года.

Киллеры установили наблюдение за потенциальной жертвой. Они выяснили, что Иваньков является частым посетителем ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе и установили там засаду.

Покушение на Япончика киллеры совершили 28 июля. Но криминальный авторитет выжил и попал в больницу, где умер только 9 октября.

Следователи задержали только трех участников покушения, которые получили от 14 до 16 лет колонии строгого режима. Еще двоих арестовали заочно. Вместе с заказчиком преступления Симонией они находятся в международном розыске.

В конце октября прошлого года власти Албании экстрадировали в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова, известного как Вова Бандит. В начале 90-х он руководил криминальными группировками Москвы. В 2020 году против вора в законе завели уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии. Но рецидивист сбежал из-под домашнего ареста и уехал из страны.

Уголовное дело Убийства Суд Законы Преступления Приговоры Россия Москва
15 января 2025, 16:08
В Арзамасе мужчина хотел обокрасть квартиру, но напился и уснул
РИА «Новости»
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В Нижегородской области мужчина проник в чужую квартиру, чтобы украсть оттуда ценные вещи, но не смог довести начатое до конца, потому что выпил весь алкоголь в доме и уснул. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Неудавшееся ограбление произошло произошло в одном из жилых домов на проспекте Ленина в Арзамасе. Местный житель отжал раму окна и проник в чужую квартиру.

Он собрал деньги, медикаменты, средства гигиены и алкоголь, но решил выпить найденное спиртное. После этого 37-летний мужчина уснул на диване. Преступника обнаружил хозяин квартиры.

Полицейские задержали злоумышленника и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о покушении на ограбление. Ему грозит до четырех с половиной лет колонии. Правоохранителям мужчина заявил, что хотел похитить и продать чужое имущество, чтобы найти деньги для поездки в Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что в США ограбили дом российского хоккеиста Евгения Малкина, который сейчас играет за команду «Питтсбург Пингвинз». Грабители вытащили из его сейфа чемпионские кольца на Кубок Стэнли. Эти награды он получил в 2009, 2016 и 2017 годах. В преступлении подозревают банду воров, которая проникает в дома известных спортсменов.

Ограбления Преступления Алкоголь Полиция
15 января 2025, 14:22
Избивших пенсионера за замечание о громкой музыке подростков задержали
РИА «Новости»
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Полицейские задержали подростков, которые избили пенсионера в Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В целях определения степени тяжести возможных травм, полученных гражданином, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Молодые люди переданы в следственные органы», - рассказали в ведомстве.

Драка произошла в одном из жилых дворов на улице Моторостроителей в Рыбинске вечером 14 января. Между 60-летним местным жителем и двумя подростками завязался конфликт, который перерос в потасовку.

Пенсионера избили 18-летний и 14-летний парни. Пострадавшего госпитализировали.

Telegram-канал Baza сообщил, что конфликт начался из-за того, что пенсионер попросил подростков убавить громкость музыки в машине. Один из парней вышел из автомобиля с пистолетом и прогнал мужчину.

Разозлившись на поведение молодых людей, пенсионер достал из своего рюкзака несколько консервов и кинул их в авто. В ответ на это подростки избили его. У мужчины диагностировали множественные переломы костей лица, перелом носа и глазницы.

Драки Полиция Избиения
15 января 2025, 13:38
Воры вынесли из ячеек в сочинском депозитарии более 20 миллионов рублей
РИА «Новости»
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Ячейки нескольких клиентов депозитария в Сочи обокрали воры. Неизвестные вынесли более 20 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, пропажа денег произошла в «Многофункциональном депозитарном центре» на улице Войкова. Клиенты 14 января обратились в организацию, чтобы забрать наличные, но средств в ячейках не было.

У двух клиенток пропало по шесть с половиной миллионов рублей, другая женщина лишилась пяти с половиной миллионов, и еще двух женщин обокрали на миллион. Некоторые из них хранили деньги в депозитарии для покупки недвижимости.

После случившегося в организацию прибыли сотрудники полиции и криминалисты. У восьми сотрудников взяли пробы ДНК, а также для установления всех обстоятельств случившегося из депозитария изъяли ресивер видеонаблюдения, моноблок, пять дверец от ячеек с ключами и два упаковочных корешка.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах заявил, что информация правдива, однако не уточнил количество незаконно опустошенных ячеек и общую сумму ущерба.

Официальных комментариев по факту случившегося пока не поступало.

Ранее двое мужчин украли миллион рублей у москвича, который хотел купить криптовалюту.

Сочи Мошенничество Кражи
15 января 2025, 10:44
Разрушение криптопирамиды. Блогершу Битмаму заподозрили в краже биткоинов
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Известную как Битмама блогершу Валерию Федякину обвинили в крупном хищении денежных средств, среди которых дирхамы и биткоины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В материалах дела сказано, что ущерб лишь по одному эпизоду составляет порядка 800 миллионов рублей, однако общая сумма ущерба составляет не менее 2,2 миллиарда рублей», - уточнил источник агентства.

Материалы дела свидетельствуют о том, что Федякина предлагала инвесторам вложиться в криптовалюту и обещала им большие доходы. После этого деньги пропадали. Суд арестовал счета и активы подозреваемой для возможного погашения ущерба.

Блогерше, у которой есть вид на жительство в ОАЭ, предъявили обвинения по статье о мошенничестве. Если вина Битмамы будет доказана, ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.

Федякина вину не признала.

Четырех мужчин ранее задержали по подозрению в незаконном обороте средств платежей через нелегальную платежную систему Rapidpay, которую они сами создали.

Суд Криптовалюты Мошенничество Блогеры

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