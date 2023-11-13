13 ноября 2023, 08:25

Организатора смертельного восхождения на Ключевскую Сопку приговорили к тюремному сроку

Читайте нас в: Google Новости

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил директора новосибирской туристической фирмы «Экстрим тайм» Андрея Степанова к четырем годам колонии общего режима. В 2022 году он организовал восхождение на Ключевскую Сопку, во время которого погибли девять человек, сообщила прокуратура Камчатского края.

Бизнесмена признали виновным в совершении преступления по части третьей статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц». Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и обязали компенсировать моральный вред.

Андрей Степанов знал о закрытии и запрете проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, но опубликовал в интернете объявление о готовящемся походе. Жители Москвы, Подмосковья, Владимирской и Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев заключили с его турфирмой договоры общей суммой около миллиона рублей и начали готовиться к восхождению.

Поход начался 30 августа. В роли гидов выступили инструкторы, не имевшие необходимой квалификации. На пятый день двое туристов почувствовали себя плохо и вместе с одним из сопровождающих спустились к базовому лагерю. Остальные восемь экстремалов и один гид сначала продолжили восхождение, но потом решили вернуться и сорвались с ледового склона. Один человек погиб на месте от травм, остальные - спустя время от переохлаждения.

Из-за тяжелых погодных условий спасательная операция длилась несколько дней. С высоты 3,3 тысячи метров спустили туристов и инструктора, которые первыми решили вернуться на базу.

Суд Туризм Приговоры Вулканы Камчатка
13 ноября 2023, 07:03
Жителя Красноярского края задержали по подозрению в шпионаже
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Дивногорске Красноярского края задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, он передавал данные о расположении воинских частей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Государственная измена». По версии следствия, житель Красноярского края передавал Службе безопасности Украины координаты и снимки расположения воинских частей. Его задержали и поместили под стражу.

Шпионаж ФСБ Красноярский край
12 ноября 2023, 17:45
Москвич задушил собутыльника в квартире на Волоколамском шоссе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Житель Москвы задушил знакомого во время пьяной ссоры в квартире на Волоколамском шоссе. Погибшему было 42 года. По факту случившегося возбудили дело об убийстве, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, приятели распивали спиртное 11 ноября. Внезапно между возник конфликт. Один из них набросился на второго и начал душить. В итоге его оппонент скончался на месте происшествия. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Подозреваемого задержали в порядке 91-й статьи УК РФ. На допросе он признал вину в преступлении. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта дела под стражу.

В начале октября в Ленобласти поймали мужчину, который зарезал своего собутыльника, расчленил труп, а потом использовал части тела погибшего для приготовления супа.

Убийства Москва 2023
12 ноября 2023, 15:48
Подростки ограбили тату-студию в Екатеринбурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Екатеринбурге группа подростков проникла в тату-студию, забрала деньги и технику. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным источника, ЧП произошло в ночь на воскресенье, 12 ноября, на Уралмаше. Молодые люди разбили окно в помещение, забрали с ресепшена планшеты iPad и наличные деньги из кассы, после чего скрылись.

Во время проникновения один из злоумышленников порезался об стекло, на полу остались многочисленные следы крови.

В пресс-службе МВД по Екатеринбургу сообщили, что отдел полиции № 15 начал проверку по факту происшествия.

«Специалисты устанавливают причастных лиц. По результат проверочных мероприятие МВД примет обоснованное процессуальное решение», - заявили в ведомстве.

В августе прошлого года неизвестные вломились в один из сетевых магазинов на улице Титова в Екатеринбурге с целью кражи, сумму причиненного ущерба не раскрывали.

МВД РФ Екатеринбург
12 ноября 2023, 11:51
Наркомагазин заплатил полмиллиона рублей пострадавшему от угроз уральцу
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
Угрожавший жителю Первоуальска наркокартель перевел его семье 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за травлю. Об этом сообщило издание E1.Ru.

По информации источника, местный житель занимался сдачей своей квартиры в аренду посуточно. После визита очередных гостей он обнаружил в жилье нарколабораторию и вызвал полицию.

Организаторы начали угрожать мужчине, а однажды даже подкинули к его квартире гроб со свиной головой. В социальных сетях ему присылали сообщения с угрозами расправы и смерти.

Однако после этого он получил на счет 500 тысяч рублей в качестве извинения за ситуацию. Мужчина расценил этот шаг как возможную уловку и забирать заявление из полиции не стал.

Ранее в Новгородской области правоохранители задержали организатора подпольной лаборатории , в которой производили мефедрон. Силовики изъяли около тысячи литров прекурсоров и порядка 30 килограммов уже готового товара.

Наркотики МВД РФ Полиция

Новости по теме