Организатора смертельного восхождения на Ключевскую Сопку приговорили к тюремному сроку

Бизнесмена признали виновным в совершении преступления по части третьей статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц». Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и обязали компенсировать моральный вред.

Андрей Степанов знал о закрытии и запрете проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, но опубликовал в интернете объявление о готовящемся походе. Жители Москвы, Подмосковья, Владимирской и Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев заключили с его турфирмой договоры общей суммой около миллиона рублей и начали готовиться к восхождению.

Поход начался 30 августа. В роли гидов выступили инструкторы, не имевшие необходимой квалификации. На пятый день двое туристов почувствовали себя плохо и вместе с одним из сопровождающих спустились к базовому лагерю. Остальные восемь экстремалов и один гид сначала продолжили восхождение, но потом решили вернуться и сорвались с ледового склона. Один человек погиб на месте от травм, остальные - спустя время от переохлаждения.

Из-за тяжелых погодных условий спасательная операция длилась несколько дней. С высоты 3,3 тысячи метров спустили туристов и инструктора, которые первыми решили вернуться на базу.