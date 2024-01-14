Организатора незаконной миграции арестовали в Санкт-Петербурге

В преступной группировке было пять человек, двое из которых являются действующими сотрудниками правоохранительных органов. К преступной схеме причастны двое участковых уполномоченных.

С января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемые легализовали более девяти тысяч человек. Организатору предъявили обвинение по статьям «Организация незаконной миграции» и «Дача взятки», полицейского обвинили в «Организации незаконной миграции с использованием служебного положения» и «Получении взятки».

В Петербурге начались обыски в полиции по делу о легализации мигрантов. Злоумышленники за деньги выдавали иностранцам липовые документы, что те якобы законно находятся на территории России.

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу организатора схемы незаконной миграции, который легализовал более девяти тысяч человек. Также суд арестовал участника преступной группировки - сотрудника полиции. Об этом в Telegram-канале сообщило следственное управление СК по Ленинградской области.